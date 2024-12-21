Британському боксеру Тайсону Ф'юрі офіційно дозволили не голити довгу бороду і вийти з нею на бій-реванш проти українського чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика.

Ф’юрі вийде на бій проти Усика з довгою бородою. Чому в українського боксера намагались оскаржити це рішення

Менеджер Олександра Усика Олександр Красюк звернувся до представників Світової Боксерської Ради (WBC) із вимогою змусити Ф’юрі позбутись бороди перед боєм з українським чемпіоном відповідно до чинних правил.

Однак там вирішили не влаштовувати черговий конфлікт з Ф’юрі і дозволили “Циганському королю” вийти на ринг проти Усика з довгою бородою.

Тайсон Ф'юрі

Справа в тому, що густа борода британського боксера може пом’якшувати удари з боку Усика, а також впливати на їхню траекторію.

Як відреагував Усик

Особисто для мене це не має жодного значення. Для мене не має. Послухайте, це не допоможе Тайсону Ф'юрі, — переконує Олександр Усик. Поширити

Він зазначив, що очікує конкурентного бою і жодні витівки не повинні допомогти його супернику.

Буде чудовий бій, наприкінці якого ринг-анонсер скаже "зберіг титули чемпіона світу боєць з України Олександр Усик, — запевнив український боксер. Поширити

Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді. Андеркард перед головним боєм розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вихід на ринг Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика очікується о 01:00 за київським часом.

Варто також зазначити, що Ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127.4 кг у британця проти 102.5 кг в Усика — майже 25 кг різниці між майбутніми суперниками.