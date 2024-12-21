Британському боксеру Тайсону Ф'юрі офіційно дозволили не голити довгу бороду і вийти з нею на бій-реванш проти українського чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика.
Головні тези:
- Ф'юрі отримав дозвіл вийти на бій-реванш з бородою, що може вплинути на поєдинок з Усиком.
- Менеджер Усика просив змусити Ф'юрі позбутись бороди, але рішення WBC було спрямоване на уникнення конфлікту.
- Усик не вважає бороду важливою деталлю та впевнений у своєму успішному виступі проти британського суперника.
Ф’юрі вийде на бій проти Усика з довгою бородою. Чому в українського боксера намагались оскаржити це рішення
Менеджер Олександра Усика Олександр Красюк звернувся до представників Світової Боксерської Ради (WBC) із вимогою змусити Ф’юрі позбутись бороди перед боєм з українським чемпіоном відповідно до чинних правил.
Однак там вирішили не влаштовувати черговий конфлікт з Ф’юрі і дозволили “Циганському королю” вийти на ринг проти Усика з довгою бородою.
Справа в тому, що густа борода британського боксера може пом’якшувати удари з боку Усика, а також впливати на їхню траекторію.
Як відреагував Усик
Він зазначив, що очікує конкурентного бою і жодні витівки не повинні допомогти його супернику.
Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня на "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді. Андеркард перед головним боєм розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вихід на ринг Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика очікується о 01:00 за київським часом.
Варто також зазначити, що Ф'юрі виявився значно важчим за українця: 127.4 кг у британця проти 102.5 кг в Усика — майже 25 кг різниці між майбутніми суперниками.
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