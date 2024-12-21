"Битва за світло". Усик представив відео народного флешмобу

Абсолютний чемпіон в суперважкій вазі Олександр Усик опублікував народний гімн "Битва за світло" в підтримку українських рятувальників, енергетиків ДТЕК та Сил ППО.

Усик представив відео народного флешмобу в підтримку бійців за світло

Український боксер опублікував гімн на своїй сторінці в Instagram.

Пісня, яка обʼєднала українців. Наш з вами народний гімн битви за світло. З безмежною повагою за ваш бій — ДТЕК, ДСНС, Повітряні сили. Олександр Усик Український боксер

У створенні цієї композиції, яка народилась в рамках флешмобу протягом тижня до бою, взяли участь відомі українські артисти: Monatik, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Onuka, Kazka, Otoy, Lida Lee, Dakh Daughters.

Крім того, до гімну долучився колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

Основою для гімну стали звуки ударів Усика, які доповнюють робота українських ППО, рятувальників та енергетиків. Ключовим мотивом гімну стала українська народна пісня "Ой на горі та женці жнуть".

Анонс флешмобу в соц. мережах за добу набрав понад 3 млн переглядів. Поширити

Олександр Усик разом з ДТЕК створив ініціативу "Битва за світло" мета якої привернути увагу світової спільноти до обстрілів української енергетики.

Коли та де дивитись бій-реванш Усик-Ф’юрі

21 грудня український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик проведе другий бік проти британця Тайсона Ф'юрі.

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Другий бій Усика і Ф'юрі, як і їхнє перше протистояння, пройде на Kingdom Arena в Ер-Ріяді.

Безпосередньо сам бій почнеться після опівночі, приблизно о 1.00 за київським часом.

Вечір боксу традиційно розпочнеться з андеркарда, який триватиме кілька годин. В ньому візьмуть участь ще три українські боксери — Сергій Богачук, Даніель Лапін та Андрій Новицький.