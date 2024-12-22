Божевільна людина. Усик відреагував на нову скандальну заяву Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його промоутер Френк Воррен почали цинічно брехати, що перемога українця Олександра Усика у легендарному реванші — це "різдвяний подарунок" від суддів. Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі уже відповів на ці закиди.
Головні тези:
- Український боксер Олександр Усик рішуче відповів на звинувачення та цинічні заяви свого суперника.
- Тайсон Ф'юрі виявився неспроможним гідно визнати поразку.
- Історичний бій-реванш між Усиком та Ф'юрі підтвердив високий професійний рівень українського боксера.
Усик жорстко поставив на місце Ф'юрі та Воррена
За словами українського боксера, він не має жодного сумніву у справедливості вердикту суддів.
Про це чемпіон заявив під час пресконференції за підсумками поєдинку.
Як уже згадувалося раніше, британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв, тому почав стверджувати, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".
Що важливо знати про новий тріумф Усика
Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.
Варто звернути увагу на те, що бій-реванш тривав усі 12 раундів.
Перші раунди супротивники йшла нога в ногу, однак Ф’юрі доволі часто завдав Усику удари у потилицю.
Ба більше, “циганський король” почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити українця, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.
Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика.
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