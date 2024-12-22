Божевільна людина. Усик відреагував на нову скандальну заяву Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації

Божевільна людина. Усик відреагував на нову скандальну заяву Ф'юрі

Усик
Джерело:  online.ua

Британський боксер Тайсон Ф'юрі та його промоутер Френк Воррен почали цинічно брехати, що перемога українця Олександра Усика у легендарному реванші — це "різдвяний подарунок" від суддів. Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі уже відповів на ці закиди.

Головні тези:

  • Український боксер Олександр Усик рішуче відповів на звинувачення та цинічні заяви свого суперника.
  • Тайсон Ф'юрі виявився неспроможним гідно визнати поразку.
  • Історичний бій-реванш між Усиком та Ф'юрі підтвердив високий професійний рівень українського боксера.

Усик жорстко поставив на місце Ф'юрі та Воррена

За словами українського боксера, він не має жодного сумніву у справедливості вердикту суддів.

Про це чемпіон заявив під час пресконференції за підсумками поєдинку.

Дядько Френк просто сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво — ок. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. Послухайте, Френк — божевільна людина. Це моя думка. Я переміг.

Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер, володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі

Як уже згадувалося раніше, британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився визнати, що програв, тому почав стверджувати, що судді зробили його супернику "різдвяний подарунок".

Судді зробили йому різдвяний подарунок. Я відчуваю, що виграв обидва бої. Я знаю, що мав нокаутувати його, але це бокс, і таке трапляється. У мене немає сумнівів, що я виграв цей бій, — заявив британець.

Що важливо знати про новий тріумф Усика

Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Варто звернути увагу на те, що бій-реванш тривав усі 12 раундів.

Перші раунди супротивники йшла нога в ногу, однак Ф’юрі доволі часто завдав Усику удари у потилицю.

Ба більше, “циганський король” почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити українця, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.

Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика.

Українець викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні — 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні — 106). На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.

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