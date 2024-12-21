Андеркард бою-реваншу Усик — Ф'юрі. Українські боксери Новицький і Лапін здобули перемоги

21 грудня український боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО). Український боксер Андрій Новицький також здобув перемогу у бою проти венесуельця Едгара Раміреса в андеркарді бою-реваншу Усик — Ф'юрі в Ер-Ріяді.

Українець Лапін здобув перемогу над французом Коліном

27-річний Лапін, який є чинним володарем поясу WBA Continental, протистояв претенденту на титул, непереможному Ділану Коліну у боротьбі ще за один пояс — IBF Continental. Для українця — це перший захист поясу WBA Continental.

Бій між боксерами тривав усі 10 раундів. Перемогу у поєдинку здобув Лапін, якому один суддя показав максимальну оцінку за раунди.

Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора

Даніель Лапін — Ділан Колін 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 99:91, 99:91

Для Лапіна — це 11-та перемога у професійній кар'єрі поспіль, з яких сьома — не дострокова. Тепер Даніель володіє двома поясами у напівтяжкій вазі WBA Continental та IBF Continental й є досі непереможним. Поширити

Український боксер Андрій Новицький

Український боксер Андрій Новицький переміг венесуельця Раміреса

Українець переміг венесуельця Едгара Раміреса.

Бій Новицький — Рамірес був титульним: український боксер захищав пояс WBC International у надважкій вазі. Це був його другий захист: у попередньому поєдинку він завдяки одностайному рішенню суддів переміг американця Шона Лофері.

Повну дистанцію у 10 раундів пройшов і бій Новицького проти Раміреса. Усі три судді дали одностайну перемогу українцеві, причому два з них дали максимальну перевагу в усіх раундах — 10:9.

Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора

Андрій Новицький — Едгар Рамірес 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 100:90, 98:92

Після бою проти Раміреса Новицький кинув виклик колишньому чемпіону світу у надважкій вазі Діонтею Вайлдеру.