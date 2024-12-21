Андеркард бою-реваншу Усик — Ф'юрі. Українські боксери Новицький і Лапін здобули перемоги
Категорія
Спорт
Дата публікації

Андеркард бою-реваншу Усик — Ф'юрі. Українські боксери Новицький і Лапін здобули перемоги

Лапін
Джерело:  Суспільне. Спорт

21 грудня український боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО). Український боксер Андрій Новицький також здобув перемогу у бою проти венесуельця Едгара Раміреса в андеркарді бою-реваншу Усик — Ф'юрі в Ер-Ріяді.

Головні тези:

  • Даніель Лапін захистив титули чемпіона світу WBA Continental і IBF Continental у поєдинку проти Ділана Коліна.
  • Андрій Новицький успішно захистив пояс WBC International у надважкій вазі, перемігши венесуельця Раміреса.
  • Новицький виграв свій 14-й поєдинок у кар'єрі і висунув виклик колишньому чемпіону світу Діонтею Вайлдеру.
  • Обидва українські боксери вражають цілісністю, майстерністю та природженим талантом, продовжуючи здобувати перемоги у важких поєдинках.

Українець Лапін здобув перемогу над французом Коліном

27-річний Лапін, який є чинним володарем поясу WBA Continental, протистояв претенденту на титул, непереможному Ділану Коліну у боротьбі ще за один пояс — IBF Continental. Для українця — це перший захист поясу WBA Continental.

Бій між боксерами тривав усі 10 раундів. Перемогу у поєдинку здобув Лапін, якому один суддя показав максимальну оцінку за раунди.

Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора

Даніель Лапін — Ділан Колін 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 99:91, 99:91

Для Лапіна — це 11-та перемога у професійній кар'єрі поспіль, з яких сьома — не дострокова. Тепер Даніель володіє двома поясами у напівтяжкій вазі WBA Continental та IBF Continental й є досі непереможним.

Український боксер Андрій Новицький

Український боксер Андрій Новицький переміг венесуельця Раміреса

Українець переміг венесуельця Едгара Раміреса.

Бій Новицький — Рамірес був титульним: український боксер захищав пояс WBC International у надважкій вазі. Це був його другий захист: у попередньому поєдинку він завдяки одностайному рішенню суддів переміг американця Шона Лофері.

Повну дистанцію у 10 раундів пройшов і бій Новицького проти Раміреса. Усі три судді дали одностайну перемогу українцеві, причому два з них дали максимальну перевагу в усіх раундах — 10:9.

Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора

Андрій Новицький — Едгар Рамірес 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 100:90, 98:92

Після бою проти Раміреса Новицький кинув виклик колишньому чемпіону світу у надважкій вазі Діонтею Вайлдеру.

Для Андрія Новицького це 14-та перемога у кар'єрі, четверта, в якій він здобув перемогу не достроково. 29-річний боксер залишається непереможним та володарем титулу WBC International у надважкій вазі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український боксер Лапін втретє переміг нокдауном суперника — відео
Лапін
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український боксер Лапін яскраво переміг суперника на розігріві бою Усика
лапін
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Бій-реванш між Усиком та Ф'юрі — де та коли дивитись
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?