Андеркард бою-реваншу Усик — Ф'юрі. Українські боксери Новицький і Лапін здобули перемоги

21 грудня український боксер Даніель Лапін (10-0, 4 КО) захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна (14-0, 4 КО). Український боксер Андрій Новицький також здобув перемогу у бою проти венесуельця Едгара Раміреса в андеркарді бою-реваншу Усик — Ф'юрі в Ер-Ріяді.
Головні тези:
- Даніель Лапін захистив титули чемпіона світу WBA Continental і IBF Continental у поєдинку проти Ділана Коліна.
- Андрій Новицький успішно захистив пояс WBC International у надважкій вазі, перемігши венесуельця Раміреса.
- Новицький виграв свій 14-й поєдинок у кар'єрі і висунув виклик колишньому чемпіону світу Діонтею Вайлдеру.
- Обидва українські боксери вражають цілісністю, майстерністю та природженим талантом, продовжуючи здобувати перемоги у важких поєдинках.
Українець Лапін здобув перемогу над французом Коліном
27-річний Лапін, який є чинним володарем поясу WBA Continental, протистояв претенденту на титул, непереможному Ділану Коліну у боротьбі ще за один пояс — IBF Continental. Для українця — це перший захист поясу WBA Continental.
Бій між боксерами тривав усі 10 раундів. Перемогу у поєдинку здобув Лапін, якому один суддя показав максимальну оцінку за раунди.
Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора
Даніель Лапін — Ділан Колін 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 99:91, 99:91
Український боксер Андрій Новицький переміг венесуельця Раміреса
Українець переміг венесуельця Едгара Раміреса.
Бій Новицький — Рамірес був титульним: український боксер захищав пояс WBC International у надважкій вазі. Це був його другий захист: у попередньому поєдинку він завдяки одностайному рішенню суддів переміг американця Шона Лофері.
Повну дистанцію у 10 раундів пройшов і бій Новицького проти Раміреса. Усі три судді дали одностайну перемогу українцеві, причому два з них дали максимальну перевагу в усіх раундах — 10:9.
Усик — Ф'юрі 2. Андеркард боксерського вечора
Андрій Новицький — Едгар Рамірес 3:0 (за рішенням суддів) — 100:90, 100:90, 98:92
Після бою проти Раміреса Новицький кинув виклик колишньому чемпіону світу у надважкій вазі Діонтею Вайлдеру.
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