Український боксер Лапін втретє переміг нокдауном суперника — відео
Категорія
Спорт
Дата публікації

Український боксер Лапін втретє переміг нокдауном суперника — відео

Лапін
Джерело:  Суспільне. Спорт

Український боксер Даніель Лапін, володар поясу IBO Continental у напівважкій вазі здобув дев'яту поспіль перемогу.

Як пройшов бій Лапіна проти Альміра Скрієлі.

У бою проти 34-річного Скрієлі (19-8, 9 КО) Лапін не захищав свій пояс у напівважкій вазі. Поєдинок пройшов в Іспанії.

Вже у першому раунді Лапін відправив суперника у нокдаун. У другій 3-хвилинці Скрієлі ще двічі побував на настилі рингу. Після цього рефері зупинив бій і присудив Лапіну перемогу технічним нокаутом.

Таким чином Даніель Лапін здобув дев'яту перемогу у професійній кар'єрі і третю поспіль — технічним нокаутом.

Для Скрієлі ця поразка стала дев'ятою у професійному боксі. Також у його активі 19 перемог (9 — нокаутом).

Що відомо про Даніеля Лапіна

Лапін 26-річний український боксер, який виступає в напівважкій вазі. Він дебютував на професійному рингу в 2020 році. З того часу провів дев'ять поєдинків, у всіх здобув перемогу (тричі — нокаутом).

У серпні 2023 року завоював перший титул — IBO Continental у напівважкій вазі.

Додамо, що Даніель є молодшим братом Сергія Лапіна, директора команди Олександра Усика. Він брав участь у тренувальному таборі українського чемпіона, який готувався до дуелі з Тайсоном Ф'юрі.

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