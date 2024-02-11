Украинский боксер Лапин в третий раз победил нокдауном соперника – видео
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Спорт
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Украинский боксер Лапин в третий раз победил нокдауном соперника – видео

Лапин
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинский боксер Даниэль Лапин, обладатель пояса IBO Continental в полутяжелом весе одержал девятую победу подряд.

Как прошел бой Лапина против Альмира Скриели.

В бою против 34-летнего Скриели (19-8, 9 КО) Лапин не защищал свой пояс в полутяжелом весе. Поединок прошел в Испании.

Уже в первом раунде Лапин отправил соперника в нокдаун. Во второй 3-минутке Скриели еще дважды побывал на стиле ринга. После этого рефери остановил сражение и присудил Лапину победу техническим нокаутом.

Таким образом, Даниэль Лапин одержал девятую победу в профессиональной карьере и третью подряд — техническим нокаутом.

Для Скреели это поражение стало девятым в профессиональном боксе. Также в его активе 19 побед (9 — нокаутом).

Что известно о Даниеле Лапине

Лапин 26-летний украинский боксер, выступающий в полутяжелом весе. Он дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году. С тех пор провел девять поединков, у всех одержал победу (трижды — нокаутом).

В августе 2023 года завоевал первый титул — IBO Continental в полутяжелом весе.

Добавим, что Даниэль является младшим братом Сергея Лапина, директора команды Александра Усика. Он участвовал в тренировочном лагере украинского чемпиона, который готовился к дуэли с Тайсоном Фьюри.

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