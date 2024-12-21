Андеркард боя-реванша Усик — Фьюри. Украинские боксеры Новицкий и Лапин одержали победы
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Андеркард боя-реванша Усик — Фьюри. Украинские боксеры Новицкий и Лапин одержали победы

Лапин
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Источник:  Суспільне. Спорт

21 декабря украинский боксер Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBA Continental и завоевал IBF Continental в полутяжелом весе в поединке против Дилана Колина (14-0, 4 КО). Украинский боксер Андрей Новицкий также одержал победу в бою против венесуэльца Эдгара Рамиреса в андеркарде боя-реванша Усик - Фьюри в Эр-Рияде.

Главные тезисы

  • Даниэль Лапин одержал победу в защите титулов чемпиона мира WBA Continental и завоевал IBF Continental в полутяжелом весе.
  • Андрей Новицкий успешно защитил пояс WBC International в тяжелом весе, победив венесуэльца Рамиреса.
  • Оба украинских боксера демонстрируют целостность, мастерство и талант, продолжая побеждать в тяжелых поединках.

Украинец Лапин одержал победу над французом Колином

27-летний Лапин, действующий обладатель пояса WBA Continental, противостоял претенденту на титул, непобедимому Дилану Колину в борьбе еще за один пояс — IBF Continental. Для украинца это первая защита пояса WBA Continental.

Бой между боксерами длился все 10 раундов. Победу в поединке одержал Лапин, которому один судья показал максимальную оценку за раунды.

Усик — Фьюри 2. Андеркард боксерского вечера

Даниэль Лапин — Дилан Колин 3:0 (по решению судей) — 100:90, 99:91, 99:91

Для Лапина — это 11 победа в профессиональной карьере подряд, из которых седьмая — не досрочная. Теперь Даниэль владеет двумя поясами в полутяжелом весе WBA Continental и IBF Continental и до сих пор непобедим.

Украинский боксер Андрей Новицкий

Украинский боксер Андрей Новицкий победил венесуэльца Рамиреса

Украинец победил венесуэльца Эдгара Рамиреса.

Бой Новицкий — Рамирес был титульным: украинский боксер защищал пояс WBC International в тяжелом весе. Это была его вторая защита: в предыдущем поединке он благодаря единодушному решению судей победил американца Шона Лофери.

Полную дистанцию в 10 раундов прошел и бой Новицкого против Рамиреса. Все три судьи дали единодушную победу украинцу, причем два из них отдали максимальное преимущество во всех раундах — 10:9.

Усик — Фьюри 2. Андеркард боксерского вечера

Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес 3:0 (по решению судей) — 100:90, 100:90, 98:92

После боя против Рамиреса Новицкий бросил вызов бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Дионтею Уайлдеру.

Для Андрея Новицкого это 14 победа в карьере, четвертая, в которой он одержал победу не досрочно. 29-летний боксер остается непобедимым и обладателем титула WBC International в тяжелом весе.

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