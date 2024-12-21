Андеркард боя-реванша Усик — Фьюри. Украинские боксеры Новицкий и Лапин одержали победы

21 декабря украинский боксер Даниэль Лапин (10-0, 4 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBA Continental и завоевал IBF Continental в полутяжелом весе в поединке против Дилана Колина (14-0, 4 КО). Украинский боксер Андрей Новицкий также одержал победу в бою против венесуэльца Эдгара Рамиреса в андеркарде боя-реванша Усик - Фьюри в Эр-Рияде.
Главные тезисы
- Даниэль Лапин одержал победу в защите титулов чемпиона мира WBA Continental и завоевал IBF Continental в полутяжелом весе.
- Андрей Новицкий успешно защитил пояс WBC International в тяжелом весе, победив венесуэльца Рамиреса.
- Оба украинских боксера демонстрируют целостность, мастерство и талант, продолжая побеждать в тяжелых поединках.
Украинец Лапин одержал победу над французом Колином
27-летний Лапин, действующий обладатель пояса WBA Continental, противостоял претенденту на титул, непобедимому Дилану Колину в борьбе еще за один пояс — IBF Continental. Для украинца это первая защита пояса WBA Continental.
Бой между боксерами длился все 10 раундов. Победу в поединке одержал Лапин, которому один судья показал максимальную оценку за раунды.
Усик — Фьюри 2. Андеркард боксерского вечера
Даниэль Лапин — Дилан Колин 3:0 (по решению судей) — 100:90, 99:91, 99:91
Украинский боксер Андрей Новицкий победил венесуэльца Рамиреса
Украинец победил венесуэльца Эдгара Рамиреса.
Бой Новицкий — Рамирес был титульным: украинский боксер защищал пояс WBC International в тяжелом весе. Это была его вторая защита: в предыдущем поединке он благодаря единодушному решению судей победил американца Шона Лофери.
Полную дистанцию в 10 раундов прошел и бой Новицкого против Рамиреса. Все три судьи дали единодушную победу украинцу, причем два из них отдали максимальное преимущество во всех раундах — 10:9.
Усик — Фьюри 2. Андеркард боксерского вечера
Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес 3:0 (по решению судей) — 100:90, 100:90, 98:92
После боя против Рамиреса Новицкий бросил вызов бывшему чемпиону мира в тяжелом весе Дионтею Уайлдеру.
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