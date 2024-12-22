Усик переміг Фʼюрі в бою-реванші та захистив чемпіонські титули

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO. Бій-реванш тривав усі 12 раундів.
Головні тези:
- Усик захистив титули в надважкій вазі, перемігши Ф'юрі у бою-реванші.
- Бій тривав усі 12 раундів, обидва боксери демонстрували високий рівень бойової майстерності.
- Усик викинув 423 удари, встановивши перевагу над суперником, який був важчий за нього.
- Завдяки перемозі Усик підтвердив свою принциповість та визначеність у досягненні великих цілей.
- Президент України Володимир Зеленський щиро привітав Олександра з перемогою, відзначивши важливість її для українського народу.
Як пройшов бій-реванш Усика проти Фʼюрі
Перші раунди пройшли у напруженій боротьбі, де обидва боксери демонстрували рівні можливості. Ф’юрі діяв недбало, часто завдаючи ударів у потилицю.
У чемпіонських раундах Ф’юрі почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити суперника, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.
Усик виявляв активність і ініціативу, проте поєдинок залишався дуже напруженим і тривав усі 12 запланованих раундів.
Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика, виставивши однаковий рахунок — 116:112.
У поєдинку Усик викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні — 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні — 106). На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.
Зеленський привітав Усика з перемогою
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