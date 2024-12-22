Усик переміг Фʼюрі в бою-реванші та захистив чемпіонські титули

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO. Бій-реванш тривав усі 12 раундів.

Як пройшов бій-реванш Усика проти Фʼюрі

Перші раунди пройшли у напруженій боротьбі, де обидва боксери демонстрували рівні можливості. Ф’юрі діяв недбало, часто завдаючи ударів у потилицю.

У чемпіонських раундах Ф’юрі почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити суперника, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.

Усик виявляв активність і ініціативу, проте поєдинок залишався дуже напруженим і тривав усі 12 запланованих раундів.

Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика, виставивши однаковий рахунок — 116:112.

У поєдинку Усик викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні — 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні — 106). На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.

Зеленський привітав Усика з перемогою

Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було — поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена — бʼємося і свого не віддамо. Володимир Зеленський Президент України