Усик переміг Фʼюрі в бою-реванші та захистив чемпіонські титули
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Усик переміг Фʼюрі в бою-реванші та захистив чемпіонські титули

Усик переміг Фʼюрі в бою-реванші та захистив чемпіонські титули
Джерело:  online.ua

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO. Бій-реванш тривав усі 12 раундів.

Головні тези:

  • Усик захистив титули в надважкій вазі, перемігши Ф'юрі у бою-реванші.
  • Бій тривав усі 12 раундів, обидва боксери демонстрували високий рівень бойової майстерності.
  • Усик викинув 423 удари, встановивши перевагу над суперником, який був важчий за нього.
  • Завдяки перемозі Усик підтвердив свою принциповість та визначеність у досягненні великих цілей.
  • Президент України Володимир Зеленський щиро привітав Олександра з перемогою, відзначивши важливість її для українського народу.

Як пройшов бій-реванш Усика проти Фʼюрі

Перші раунди пройшли у напруженій боротьбі, де обидва боксери демонстрували рівні можливості. Ф’юрі діяв недбало, часто завдаючи ударів у потилицю.

У чемпіонських раундах Ф’юрі почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити суперника, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.

Усик виявляв активність і ініціативу, проте поєдинок залишався дуже напруженим і тривав усі 12 запланованих раундів.

Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика, виставивши однаковий рахунок — 116:112.

У поєдинку Усик викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні — 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні — 106). На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.

Зеленський привітав Усика з перемогою

Перемога! Така важлива й така потрібна всім нам зараз. Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було — поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена — бʼємося і свого не віддамо. 

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

З перемогою, козаче! З перемогою, Україно! Слава Україні!, — додав президент.

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