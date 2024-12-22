Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Бой-реванш длился все 12 раундов.
Главные тезисы
- Усик победил Фьюри и стал чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO
- Бой-реванш длился все 12 раундов, где оба боксера проявили равные возможности
- Усик показал активность и инициативу, выбросив 423 удара, из которых 179 были точными
- Фьюри использовал свое преимущество в весе, но Усик смог одержать победу со счетом 116:112 по всем судьям
- Президент Украины, Владимир Зеленский, поздравил Усика с победой и отметил его важность для страны
Как прошел бой-реванш Усика против Фьюри
Первые раунды прошли в напряженной борьбе, где оба боксера демонстрировали равные возможности. Фьюри действовал небрежно, часто нанося удары в затылок.
В чемпионских раундах Фьюри начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить соперника, который был легче его почти на 25 килограммов.
Усик проявлял активность и инициативу, однако поединок оставался очень напряженным и продолжался все 12 запланированных раундов.
В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика, выставив одинаковый счет — 116:112.
В поединке Усик выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные — 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные — 106). На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.
Зеленский поздравил Усика с победой
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