Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы
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Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы

Усик победил Фьюри в бою-реванше и защитил чемпионские титулы
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Источник:  online.ua

Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO. Бой-реванш длился все 12 раундов.

Главные тезисы

  • Усик победил Фьюри и стал чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO
  • Бой-реванш длился все 12 раундов, где оба боксера проявили равные возможности
  • Усик показал активность и инициативу, выбросив 423 удара, из которых 179 были точными
  • Фьюри использовал свое преимущество в весе, но Усик смог одержать победу со счетом 116:112 по всем судьям
  • Президент Украины, Владимир Зеленский, поздравил Усика с победой и отметил его важность для страны

Как прошел бой-реванш Усика против Фьюри

Первые раунды прошли в напряженной борьбе, где оба боксера демонстрировали равные возможности. Фьюри действовал небрежно, часто нанося удары в затылок.

В чемпионских раундах Фьюри начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить соперника, который был легче его почти на 25 килограммов.

Усик проявлял активность и инициативу, однако поединок оставался очень напряженным и продолжался все 12 запланированных раундов.

В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика, выставив одинаковый счет — 116:112.

В поединке Усик выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные — 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные — 106). На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.

Зеленский поздравил Усика с победой

Победа! Так важна и так нужна всем нам сейчас. Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как ни тяжело было — поборем. Ринг, поле боя или дипломатическая арена — деремся и своего не отдадим.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

С победой, казаче! С победой, Украина! Слава Украине!, — добавил президент.

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