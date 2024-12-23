Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика после того, как защитил титулы в бою-реванше против Тайсона Фьюри.

Дюбуа стремится к бою с Усиком и обещает нокаутировать украинца

Пришло мое время, я обещаю победить Усика, я его точно одолею. Это сражение будет на Уэмбли. Я нокаутирую Усика, — заявил Дюбуа. Поделиться

Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в 9 раунде.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Усик отдал чемпионский пояс IBF победителю поединка Джошуа — Дюбуа, в котором победил Даниэль. Британец стал полноценным чемпионом мира, а Александр потерял звание "абсолюта" из-за отказа от титула.

Что говорят в Усике по поводу вероятности боя против Дюбуа

По словам менеджера Усика Александра Красюка, он хотел бы, чтобы украинец стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу.

Дело не в том, что я хотел бы видеть, а в том, что хотел бы видеть мир бокса. Если они будут рады видеть это сражение — это будет идеально для меня. Честно говоря, я хотел бы увидеть Усика трехкратным "абсолютом", — подчеркнул Красюк. Поделиться

После победы Усика над Фьюри чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Он согласился встретиться на ринге.