Дюбуа сделал дерзкое заявление по поводу вероятного боя с Усиком
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Дюбуа сделал дерзкое заявление по поводу вероятного боя с Усиком

Даниэль Дюбуа
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Источник:  Boxing News

Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика после того, как защитил титулы в бою-реванше против Тайсона Фьюри.

Главные тезисы

  • Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.
  • Дуэль между Дюбуа и Усиком может стать путем к потенциальному реваншу между боксерами.
  • Менеджер Усика выразил желание увидеть своего подопечного как трехкратного абсолютного чемпиона мира, подчеркивая важность предстоящего боя.
  • Даниэль Дюбуа уверен в своей победе нокаутом над Усиком и готовится к бою на арене Уэмбли, где обещает одолеть украинца.
  • Александр Усик и Даниэль Дюбуа встречались ранее в 2023 году, причем тогда победу одержал украинец техническим нокаутом.

Дюбуа стремится к бою с Усиком и обещает нокаутировать украинца

Пришло мое время, я обещаю победить Усика, я его точно одолею. Это сражение будет на Уэмбли. Я нокаутирую Усика, — заявил Дюбуа.

Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в 9 раунде.

Дюбуа дерзко пообещал нокаутировать Усика
Александр Усик и Даниэль Дюбуа

Усик отдал чемпионский пояс IBF победителю поединка Джошуа — Дюбуа, в котором победил Даниэль. Британец стал полноценным чемпионом мира, а Александр потерял звание "абсолюта" из-за отказа от титула.

Что говорят в Усике по поводу вероятности боя против Дюбуа

По словам менеджера Усика Александра Красюка, он хотел бы, чтобы украинец стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу.

Дело не в том, что я хотел бы видеть, а в том, что хотел бы видеть мир бокса. Если они будут рады видеть это сражение — это будет идеально для меня. Честно говоря, я хотел бы увидеть Усика трехкратным "абсолютом", — подчеркнул Красюк.

После победы Усика над Фьюри чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Он согласился встретиться на ринге.

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