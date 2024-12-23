Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика после того, как защитил титулы в бою-реванше против Тайсона Фьюри.
Главные тезисы
- Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона Александра Усика после победы над Тайсоном Фьюри.
- Дуэль между Дюбуа и Усиком может стать путем к потенциальному реваншу между боксерами.
- Менеджер Усика выразил желание увидеть своего подопечного как трехкратного абсолютного чемпиона мира, подчеркивая важность предстоящего боя.
- Даниэль Дюбуа уверен в своей победе нокаутом над Усиком и готовится к бою на арене Уэмбли, где обещает одолеть украинца.
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа встречались ранее в 2023 году, причем тогда победу одержал украинец техническим нокаутом.
Дюбуа стремится к бою с Усиком и обещает нокаутировать украинца
Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в 9 раунде.
Усик отдал чемпионский пояс IBF победителю поединка Джошуа — Дюбуа, в котором победил Даниэль. Британец стал полноценным чемпионом мира, а Александр потерял звание "абсолюта" из-за отказа от титула.
Что говорят в Усике по поводу вероятности боя против Дюбуа
По словам менеджера Усика Александра Красюка, он хотел бы, чтобы украинец стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу.
После победы Усика над Фьюри чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Он согласился встретиться на ринге.
Usyk vs. Dubois NEXT⁉️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/shVblX0tiS— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
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