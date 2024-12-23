Дюбуа зробив зухвалу заяву щодо ймовірного бою з Усиком
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Дюбуа зробив зухвалу заяву щодо ймовірного бою з Усиком

Даніель Дюбуа
Джерело:  Boxing News

Володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа зухвало обіцяє нокаутувати українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика після того, як той захистив титули у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі. 

Головні тези:

  • Даніель Дюбуа готується до бою з Олександром Усиком, обіцяючи перемогу нокаутом.
  • У попередньому поєдинку Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
  • Усик втратив титул абсолютного чемпіона у зв'язку з відмовою від одного з поясів.
  • Менеджер Усика відзначив бажання побачити українця триразовим абсолютним чемпіоном світу.
  • Даніель Дюбуа викликав Усика на бій після перемоги у реванші над Ф'юрі, що відкриває шлях до можливого реваншу між боксерами.

Дюбуа прагне бою з Усиком і обіцяє нокаутувати українця

Прийшов мій час, я обіцяю перемогти Усика, я його точно здолаю. Цей бій буде на Вемблі. Я нокаутую Усика, — заявив Дюбуа.

Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Дюбуа зухвало пообіцяв нокаутувати Усика
Олександр Усик та Даніель Дюбуа

Усик віддав чемпіонський пояс IBF переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа, у якому переміг Даніель. Британець став повноцінним чемпіоном світу, а Олександр втратив звання "абсолюту" через відмову від титулу.

Що кажуть в Усика стосовно ймовірності бою проти Дюбуа

За словами менеджера Усика Олександра Красюка, він хотів би, щоб українець став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Справа не в тому, що я хотів би бачити, а в тому, що хотів би бачити світ боксу. Якщо вони будуть раді бачити цей бій — це буде ідеально для мене. Відверто кажучи, я хотів би побачити Усика триразовим "абсолютом”, — підкреслив Красюк.

Після перемоги Усика над Ф’юрі чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.

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