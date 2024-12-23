Володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа зухвало обіцяє нокаутувати українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика після того, як той захистив титули у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі.
Головні тези:
- Даніель Дюбуа готується до бою з Олександром Усиком, обіцяючи перемогу нокаутом.
- У попередньому поєдинку Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.
- Усик втратив титул абсолютного чемпіона у зв'язку з відмовою від одного з поясів.
- Менеджер Усика відзначив бажання побачити українця триразовим абсолютним чемпіоном світу.
- Даніель Дюбуа викликав Усика на бій після перемоги у реванші над Ф'юрі, що відкриває шлях до можливого реваншу між боксерами.
Дюбуа прагне бою з Усиком і обіцяє нокаутувати українця
Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.
Усик віддав чемпіонський пояс IBF переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа, у якому переміг Даніель. Британець став повноцінним чемпіоном світу, а Олександр втратив звання "абсолюту" через відмову від титулу.
Що кажуть в Усика стосовно ймовірності бою проти Дюбуа
За словами менеджера Усика Олександра Красюка, він хотів би, щоб українець став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.
Після перемоги Усика над Ф’юрі чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.
Usyk vs. Dubois NEXT⁉️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/shVblX0tiS— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
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