Он – никто. Как Фьюри пытался унизить Усика и чем это закончилось
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Он – никто. Как Фьюри пытался унизить Усика и чем это закончилось

Фьюри
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Источник:  online.ua

4 года назад британский боксер Тайсон Фьюри цинично называл украинского чемпиона Александра Усика "неизвестным и неинтересным" и отказался выходить с ним на ринг.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри недооценил украинского боксера Александра Усика.
  • Он до сих пор не извинился за свои унизительные заявления, хотя потерпел два поражения в боях с украинцем.

Фьюри недооценил Усика

Прямо сейчас в сети активно вирусится видео многолетней давности, в котором "цыганский король" беззастенчиво высмеивает украинского боксера.

В этом ролике Фьюри заявляет, что Усик — "никто, им никто не интересуется". Тогда британец утверждал, что с украинцем нет смысла выходить на ринг, ведь это не принесет "финансовой выгоды".

Тогда боксер утверждал, что хочет больших поединков, которые "будут интересны людям". И эти поединки, по его мнению, должны проходить в Англии или где-то на Западе.

А Усик, мол, чужой для западного мира, говорил Фьюри.

Несмотря на все прогнозы и унижения со стороны "цыганского короля", четыре года спустя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди украинец Александр Усик дважды победил британца Фьюри на ринге, защитив титулы WBO, WBA и WBC.

Чемпион не скрывает, что считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.

Что важно знать о новом триумфе Усика

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.

Следует обратить внимание на то, что бой-реванш длился все 12 раундов.

Первые раунды противники шли нога в ногу, однако Фьюри довольно часто наносил Усику удары в затылок.

Более того, «цыганский король» начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить украинца, который был легче его почти на 25 килограммов.

В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика.

Украинец выбросил 423 удара, из которых 179 были точными. На счету украинца также 211 джебов (точные — 73). Александр выбросил 212 силовых ударов (точные — 106). На счету Фьюри 509 ударов (144 дошли до цели). Также он выбросил 252 джеба (44 точных). На его счету 257 силовых ударов, из которых 100 были точными.

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