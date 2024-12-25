Он – никто. Как Фьюри пытался унизить Усика и чем это закончилось

4 года назад британский боксер Тайсон Фьюри цинично называл украинского чемпиона Александра Усика "неизвестным и неинтересным" и отказался выходить с ним на ринг.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри недооценил украинского боксера Александра Усика.
- Он до сих пор не извинился за свои унизительные заявления, хотя потерпел два поражения в боях с украинцем.
Фьюри недооценил Усика
Прямо сейчас в сети активно вирусится видео многолетней давности, в котором "цыганский король" беззастенчиво высмеивает украинского боксера.
В этом ролике Фьюри заявляет, что Усик — "никто, им никто не интересуется". Тогда британец утверждал, что с украинцем нет смысла выходить на ринг, ведь это не принесет "финансовой выгоды".
Тогда боксер утверждал, что хочет больших поединков, которые "будут интересны людям". И эти поединки, по его мнению, должны проходить в Англии или где-то на Западе.
А Усик, мол, чужой для западного мира, говорил Фьюри.
Несмотря на все прогнозы и унижения со стороны "цыганского короля", четыре года спустя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди украинец Александр Усик дважды победил британца Фьюри на ринге, защитив титулы WBO, WBA и WBC.
Чемпион не скрывает, что считает свою победу в реванше против Фьюри справедливой и честной.
Что важно знать о новом триумфе Усика
Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.
Следует обратить внимание на то, что бой-реванш длился все 12 раундов.
Первые раунды противники шли нога в ногу, однако Фьюри довольно часто наносил Усику удары в затылок.
Более того, «цыганский король» начал использовать свое преимущество в весе, прижимая Усика и пытаясь истощить украинца, который был легче его почти на 25 килограммов.
В конце концов все трое судей единогласно признали победителем Усика.
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