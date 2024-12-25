Він — ніхто. Як Ф’юрі намагався принизити Усика і чим це закінчилося
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Він — ніхто. Як Ф’юрі намагався принизити Усика і чим це закінчилося

Тайсон Ф’юрі
Джерело:  online.ua

4 роки тому британський боксер Тайсон Ф’юрі цинічно називав українського чемпіона Олександра Усика "невідомим і нецікавим" і відмовився виходити з ним на ринг.

Головні тези:

  • Тайсон Ф’юрі недооцінив українського боксера Олександра Усика.
  • Він досі не попросив вибачення за свої принизливі заява, хоч зазнав двох поразок у боях з українцем.

Ф’юрі недооцінив Усика

Просто зараз у мережі активно віруситься відео кількарічної давнини, в якому “циганський король” безсоромно висміює українського боксера.

У цьому ролику Ф’юрі заявляє, що Усик — "ніхто, ним ніхто не цікавиться". Тоді британець стверджував, що з українцем немає сенсу виходити на ринг, адже це не принесе "фінансової вигоди".

Тоді боксер стверджував, що хоче великих поєдинків, які "будуть цікаві людям". І ці поєдинки, на його думку, мають відбуватися в Англії або десь на Заході.

А Усик — “чужий для західного світу”, казав Ф’юрі.

Попри усі прогнози та приниження з боку “циганського короля”, через чотири роки у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді українець Олександр Усик двічі переміг британця Ф’юрі на рингу, захистивши титули WBO, WBA і WBC.

Чемпіон не приховує, що вважає свою перемогу у реванші проти Ф'юрі справедливою і чесною.

Що важливо знати про новий тріумф Усика

Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Варто звернути увагу на те, що бій-реванш тривав усі 12 раундів.

Перші раунди супротивники йшла нога в ногу, однак Ф’юрі доволі часто завдавав Усику удари у потилицю.

Ба більше, “циганський король” почав використовувати свою перевагу у вазі, притискаючи Усика і намагаючись виснажити українця, який був легший за нього майже на 25 кілограмів.

Зрештою, всі троє суддів одноголосно визнали переможцем Усика.

Українець викинув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів (точні — 73). Олександр викинув 212 силових ударів (точні — 106). На рахунку Ф’юрі 509 ударів (144 дійшли до цілі). Також він викинув 252 джеби (44 точні). На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними.

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