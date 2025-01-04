У Саудівській Аравії назвали умову проведення бою-реваншу між Усиком та Дюбуа
Категорія
Спорт
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У Саудівській Аравії назвали умову проведення бою-реваншу між Усиком та Дюбуа

Усик-Дюбуа
Джерело:  Boxing News

У Саудівській Аравії висловили зацікавленність у організації бою між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF, британцем Даніелем Дюбуа. 

Головні тези:

  • Український чемпіон хевівейту Олександр Усик може зустрітися з британським боксером Даніелем Дюбуа в бою-реванші.
  • В Саудівській Аравії висловили зацікавленість у проведенні цієї битви, але поряд із цим поставили важливу умову.
  • Для можливості організації поєдинку Усик - Дюбуа, британському боксеру Даніелю Дюбуа потрібно перемогти у бою за захист титулу IBF проти Джозефа Паркера в лютому.

За яких умов у Саудівській Аравії може відбутись бій між Усиком та Дюбуа

За словами керівника Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, проведення бою цілком можливе, однак існує важлива умова.

Якщо Дюбуа переможе в лютому, я хочу знову побачити його бій з Усиком, — зазначив Туркі Аль аш-Шейх.

Мова про те, що у лютому Дюбуа повинен провести обов’язковий захист титулу IBF проти Джозефа Паркера.

У Саудівській Аравії назвали умову проведення бою між Усиком та Дюбуа
Олександр Усик

Тільки у разі перемоги британця у цьому бою можливий початок переговорів про організацію бою з Усиком.

У серпні 2023 року Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

У травні українець переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Але вже наприкінці червня відмовився від поясу IBF на користь переможця бою Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа, у якому переміг останній.

Хто на думку Усика є найкращим боксером у світі

За інформацією видання TNT Sports, український чемпіон хевівейту Олександр Усик заявив, що найкращим боксером у світі є Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд провів на профі-рингу 41 бій, здобувши 41 перемогу.

Востаннє Теренс Кроуфорд виходив у ринг 3 серпня 2024-го року, коли провів бій проти чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі Ісраїла Мадримова із Узбекистану.

Двобій тривав усі 12 раундів, а переможця зустрічі визначали судді. Вони усі одноголосно віддали перемогу Кроуфорду. Теренс став чемпіоном світу у першій середній вазі.

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