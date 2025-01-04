В Саудовской Аравии назвали условие проведения боя-реванша между Усиком и Дюбуа
Категория
Спорт
Дата публикации

В Саудовской Аравии назвали условие проведения боя-реванша между Усиком и Дюбуа

Усик-Дюбуа
Читати українською
Источник:  Boxing News

В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.

Главные тезисы

  • Саудовская Аравия заинтересована в проведении боя-реванша между Усиком и Дюбуа.
  • Организация боя требует победы Даниэля Дюбуа в поединке за защиту титула IBF против Джозефа Паркера в феврале.

В каких условиях в Саудовской Аравии может произойти бой между Усиком и Дюбуа

По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть его бой с Усиком, — отметил Турки Аль аш-Шейх.

Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.

В Саудовской Аравии назвали условие проведения боя между Усиком и Дюбуа
Александр Усик

Только в случае победы британца в этом бою возможно начало переговоров об организации боя с Усиком.

В августе 2023 Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

В мае украинец победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по хевивейту. Но уже в конце июня отказался от пояса IBF в пользу победителя боя Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, в котором победил последний.

Кто, по мнению Усика, является лучшим боксером в мире

По информации издания TNT Sports, украинский чемпион хевивейта Александр Усик заявил, что лучшим боксером в мире является Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 бой, одержав 41 победу.

В последний раз Теренс Кроуфорд выходил в ринг 3 августа 2024 года, когда провел бой против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова из Узбекистана.

Поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Они все единогласно отдали победу Кроуфорду. Теренс стал чемпионом мира в первом среднем весе.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Он – никто. Как Фьюри пытался унизить Усика и чем это закончилось
Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик второй раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров в истории Украины
Александр Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?