В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.
Главные тезисы
- Саудовская Аравия заинтересована в проведении боя-реванша между Усиком и Дюбуа.
- Организация боя требует победы Даниэля Дюбуа в поединке за защиту титула IBF против Джозефа Паркера в феврале.
В каких условиях в Саудовской Аравии может произойти бой между Усиком и Дюбуа
По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.
Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.
Только в случае победы британца в этом бою возможно начало переговоров об организации боя с Усиком.
В августе 2023 Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.
В мае украинец победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по хевивейту. Но уже в конце июня отказался от пояса IBF в пользу победителя боя Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, в котором победил последний.
Кто, по мнению Усика, является лучшим боксером в мире
По информации издания TNT Sports, украинский чемпион хевивейта Александр Усик заявил, что лучшим боксером в мире является Теренс Кроуфорд.
Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 бой, одержав 41 победу.
В последний раз Теренс Кроуфорд выходил в ринг 3 августа 2024 года, когда провел бой против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова из Узбекистана.
Поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Они все единогласно отдали победу Кроуфорду. Теренс стал чемпионом мира в первом среднем весе.
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