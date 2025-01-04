В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.

В каких условиях в Саудовской Аравии может произойти бой между Усиком и Дюбуа

По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть его бой с Усиком, — отметил Турки Аль аш-Шейх. Поделиться

Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.

Александр Усик

Только в случае победы британца в этом бою возможно начало переговоров об организации боя с Усиком.

В августе 2023 Усик уже побеждал Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде.

В мае украинец победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по хевивейту. Но уже в конце июня отказался от пояса IBF в пользу победителя боя Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, в котором победил последний.

Кто, по мнению Усика, является лучшим боксером в мире

По информации издания TNT Sports, украинский чемпион хевивейта Александр Усик заявил, что лучшим боксером в мире является Теренс Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд провел на профи-ринге 41 бой, одержав 41 победу.

В последний раз Теренс Кроуфорд выходил в ринг 3 августа 2024 года, когда провел бой против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова из Узбекистана.

Поединок длился все 12 раундов, а победителя встречи определяли судьи. Они все единогласно отдали победу Кроуфорду. Теренс стал чемпионом мира в первом среднем весе.