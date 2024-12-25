Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса, обнародованный авторитетным спортивным порталом GiveMeSport.
Главные тезисы
- Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри, завоевав вершину рейтинга сверхтяжеловесов.
- Усик является обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO, имеет 23 победы, 16 из которых нокаутом.
- Усик победил в матче-реванше, одержав 23 победу подряд в профессиональной карьере и защитив титулы в сверхтяжелом весе.
Усик возглавил рейтинг 10 лучших супертяжей
Усик возглавил вершину рейтинга тяжелого веса после недавней победы над Тайсоном Фьюри во второй раз подряд.
37-летний Усик имеет 23 победы, 16 из которых КО (то есть нокаутом), он также является чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.
В десятку также попали:
Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО);
Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО);
Энтони Джошуа (28-4, 25 КО);
Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
Агит Кабайел (25-0, 17 КО);
Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО);
Мартин Баколе (22-1, 16 КО);
Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);
Мозес Итаума (11-0, 9 КО).
Усик победил Фьюри в бою-реванше
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди состоялся матч-реванш, в котором украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри.
12-раундовый поединок завершился победой Усика, одержавшего 23 победу подряд в профессиональной карьере (12 нокаутов).
Александр защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в сверхтяжелом весе (хевивейт) единогласным решением судей — 116:112 , 116:112, 116:112.
Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей, что явилось важным шагом культурной дипломатии.
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