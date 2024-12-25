Усик второй раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса

Усик возглавил рейтинг 10 лучших супертяжей

Усик возглавил вершину рейтинга тяжелого веса после недавней победы над Тайсоном Фьюри во второй раз подряд.

Эта пара побед означает, что он победил всех трех своих ближайших соперников в дивизионе, уже дважды победив Джошуа и нокаутировав Даниэля Дюбуа. Поделиться

37-летний Усик имеет 23 победы, 16 из которых КО (то есть нокаутом), он также является чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.

В десятку также попали:

Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО);

Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО);

Энтони Джошуа (28-4, 25 КО);

Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);

Агит Кабайел (25-0, 17 КО);

Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО);

Мартин Баколе (22-1, 16 КО);

Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);

Мозес Итаума (11-0, 9 КО).

Рейтинг супертяжей

Усик победил Фьюри в бою-реванше

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди состоялся матч-реванш, в котором украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри.

12-раундовый поединок завершился победой Усика, одержавшего 23 победу подряд в профессиональной карьере (12 нокаутов).

Александр защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в сверхтяжелом весе (хевивейт) единогласным решением судей — 116:112 , 116:112, 116:112.

Победу Усик посвятил своей матери и всем матерям Украины и поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы. В Саудовскую Аравию ее доставили под контролем музейных экспертов. Поделиться

Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей, что явилось важным шагом культурной дипломатии.