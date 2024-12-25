Усик второй раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса
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Усик второй раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса

Усик
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Источник:  online.ua

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса, обнародованный авторитетным спортивным порталом GiveMeSport.

Главные тезисы

  • Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри, завоевав вершину рейтинга сверхтяжеловесов.
  • Усик является обладателем титулов WBA, WBC, WBO и IBO, имеет 23 победы, 16 из которых нокаутом.
  • Усик победил в матче-реванше, одержав 23 победу подряд в профессиональной карьере и защитив титулы в сверхтяжелом весе.

Усик возглавил рейтинг 10 лучших супертяжей

Усик возглавил вершину рейтинга тяжелого веса после недавней победы над Тайсоном Фьюри во второй раз подряд.

Эта пара побед означает, что он победил всех трех своих ближайших соперников в дивизионе, уже дважды победив Джошуа и нокаутировав Даниэля Дюбуа.

37-летний Усик имеет 23 победы, 16 из которых КО (то есть нокаутом), он также является чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.

В десятку также попали:

  • Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО);

  • Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО);

  • Энтони Джошуа (28-4, 25 КО);

  • Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);

  • Агит Кабайел (25-0, 17 КО);

  • Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО);

  • Мартин Баколе (22-1, 16 КО);

  • Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);

  • Мозес Итаума (11-0, 9 КО).

Рейтинг супертяжей

Усик победил Фьюри в бою-реванше

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияди состоялся матч-реванш, в котором украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри.

12-раундовый поединок завершился победой Усика, одержавшего 23 победу подряд в профессиональной карьере (12 нокаутов).

Александр защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в сверхтяжелом весе (хевивейт) единогласным решением судей — 116:112 , 116:112, 116:112.

Победу Усик посвятил своей матери и всем матерям Украины и поднял над рингом настоящую саблю Ивана Мазепы. В Саудовскую Аравию ее доставили под контролем музейных экспертов.

Уникальный артефакт увидели миллионы зрителей, что явилось важным шагом культурной дипломатии.

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