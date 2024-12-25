Усик вдруге поспіль очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги

Український боксер Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги, який оприлюднив авторитетний спортивний портал GiveMeSport.
Головні тези:
- Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги за версією порталу GiveMeSport.
- Усик переміг Тайсона Ф'юрі вдруге поспіль.
- У рейтинг найкращих супертяжів увійшли такі спортсмени, як Даніель Дюбуа, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та інші.
Усик очолив рейтинг 10 найкращих супертяжів
Усик очолив вершину рейтингу важкої ваги після нещодавньої перемоги над Тайсоном Ф'юрі вдруге поспіль.
37-річний Усик має 23 перемоги, 16 з яких КО (тобто нокаутом), він також є чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO.
До десятки також потрапили:
Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО);
Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО);
Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО);
Джозеф Паркер (35-3, 23 КО);
Агіт Кабайєл (25-0, 17 КО);
Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО);
Мартін Баколе (22-1, 16 КО);
Майкл Хантер (26-1-2, 16 КО);
Мозес Ітаума (11-0, 9 КО).
Усик переміг Ф’юрі у бою-реванші
У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся матч-реванш, в якому український боксер Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі.
12-раундовий поєдинок завершився перемогою Усика, який здобув 23-ту перемогу поспіль у професійній кар'єрі (12 нокаутів).
Олександр захистив титули чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської організації (IBO) та (The Ring) у надважкій вазі (хевівейт) одноголосним рішенням суддів — 116:112, 116:112, 116:112.
Унікальний артефакт побачили мільйони глядачів, що стало важливим кроком культурної дипломатії.
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