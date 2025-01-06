Усик стал лучшим бойцом 2024 года по версии WBC
Категория
Спорт
Дата публикации

Усик стал лучшим бойцом 2024 года по версии WBC

Усик
Читати українською
Источник:  WBC

Всемирный боксерский совет признал украинского тяжеловеса Александра Усика лучшим бойцом 2024 года.

Главные тезисы

  • Александр Усик признан лучшим бойцом 2024 года по версии WBC за свои исторические достижения в крузервейте и сверхтяжелом весе.
  • Усик стал первым обладателем четырех титулов в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, укрепив свое доминирование в дивизионе.
  • Успешная защита пояса WBC в хевивейте и победа над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке подтвердили выдающиеся спортивные способности Усика.

Усик стал лучшим бойцом 2024 года

Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и сверхтяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке. В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс WBC в хевивейте и укрепил доминирование в дивизионе. Эти достижения укрепляют его наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения, — объяснили свой выбор в WBC.

Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он обладал званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бои Усика против Фьюри

18 мая 2024 года Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым обладателем сразу четырех титулов — по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). раз бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте проходил в 1999 году, когда британец Леннокс Льюис одолел американца Эвандера Холифилда и завоевал титулы WBC, WBA и IBF.

Усик в девятом раунде отправил Фьюри в нокдаун и одержал победу по очкам. Судьи отдали ему предпочтение раздельным решениям — 115:112, 113:114, 114:113. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Во втором поединке между боксерами 21 декабря абсолютный титул на кону уже не стоял. В июне Александр Усик отказался от пояса IBF, после чего его отдали Даниэлю Дюбуа из Великобритании. Украинец в реванше победил единодушным решением судей — 116:112, 116:112, 116:112.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик второй раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров сверхтяжелого веса
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров в истории Украины
Александр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
В Саудовской Аравии назвали условие проведения боя-реванша между Усиком и Дюбуа
Усик-Дюбуа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?