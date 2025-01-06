Усик стал лучшим бойцом 2024 года по версии WBC

Всемирный боксерский совет признал украинского тяжеловеса Александра Усика лучшим бойцом 2024 года.
Главные тезисы
- Александр Усик признан лучшим бойцом 2024 года по версии WBC за свои исторические достижения в крузервейте и сверхтяжелом весе.
- Усик стал первым обладателем четырех титулов в тяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, укрепив свое доминирование в дивизионе.
- Успешная защита пояса WBC в хевивейте и победа над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке подтвердили выдающиеся спортивные способности Усика.
Усик стал лучшим бойцом 2024 года
Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и сверхтяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке. В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс WBC в хевивейте и укрепил доминирование в дивизионе. Эти достижения укрепляют его наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения, — объяснили свой выбор в WBC.
Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он обладал званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Бои Усика против Фьюри
18 мая 2024 года Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым обладателем сразу четырех титулов — по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). раз бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте проходил в 1999 году, когда британец Леннокс Льюис одолел американца Эвандера Холифилда и завоевал титулы WBC, WBA и IBF.
Во втором поединке между боксерами 21 декабря абсолютный титул на кону уже не стоял. В июне Александр Усик отказался от пояса IBF, после чего его отдали Даниэлю Дюбуа из Великобритании. Украинец в реванше победил единодушным решением судей — 116:112, 116:112, 116:112.
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