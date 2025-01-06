Усик стал лучшим бойцом 2024 года по версии WBC

Усик стал лучшим бойцом 2024 года

Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и сверхтяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке. В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс WBC в хевивейте и укрепил доминирование в дивизионе. Эти достижения укрепляют его наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения, — объяснили свой выбор в WBC.

Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он обладал званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Бои Усика против Фьюри

18 мая 2024 года Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым обладателем сразу четырех титулов — по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации). раз бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте проходил в 1999 году, когда британец Леннокс Льюис одолел американца Эвандера Холифилда и завоевал титулы WBC, WBA и IBF.

Усик в девятом раунде отправил Фьюри в нокдаун и одержал победу по очкам. Судьи отдали ему предпочтение раздельным решениям — 115:112, 113:114, 114:113. Украинец стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Поделиться

Во втором поединке между боксерами 21 декабря абсолютный титул на кону уже не стоял. В июне Александр Усик отказался от пояса IBF, после чего его отдали Даниэлю Дюбуа из Великобритании. Украинец в реванше победил единодушным решением судей — 116:112, 116:112, 116:112.