Боксер в сверхтяжелом весе из Конго Мартин Баколе вызывающе называет себя единственным в мире, способным победить украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.
Главные тезисы
- Мартин Баколе вызывает украинского чемпиона Александра Усика на поединок, угрожая оторвать ему голову и забрать чемпионские пояса.
- Представители Саудовской Аравии заинтересованы в организации боя между Усиком и Дюбуа после обязательной защиты титула IBF в феврале.
- Мартин Баколе утверждает, что способен победить Усика и дерзко заявляет, что оторвет голову и заберет чемпионские пояса, обвиняя соперника в избегании боя.
Баколе грозится оторвать голову Усику
При этом конголезский супертяж и его менеджеры обвиняют команду Усика и самого боксера в умышленном избегании боя.
Баколе утверждает, что способен оторвать голову Усику и заявляет, что украинский боксер, зная об этом, умышленно избегает проведения боя.
Также Баколе обратился к Усику с угрозами забрать чемпионские пояса.
Это уже не первое дерзкое громкое заявление Баколе в адрес Усика. Однако украинский боксер пока никоим образом не отреагировал на подобные упреки.
7 января стало известно имя следующего соперника Баколе. Тренер конголезского боксера подтвердил, что его подопечный проведет бой против нигерийца Эфе Аджагбоя.
Что известно о следующем вероятном сопернике Усике
В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.
По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.
Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-