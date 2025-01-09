Обещает оторвать голову. Еще один боксер супертяж бросил вызов Усику
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Обещает оторвать голову. Еще один боксер супертяж бросил вызов Усику

Мартин Баколе
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Источник:  iFL TV

Боксер в сверхтяжелом весе из Конго Мартин Баколе вызывающе называет себя единственным в мире, способным победить украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика.

Главные тезисы

  • Мартин Баколе вызывает украинского чемпиона Александра Усика на поединок, угрожая оторвать ему голову и забрать чемпионские пояса.
  • Представители Саудовской Аравии заинтересованы в организации боя между Усиком и Дюбуа после обязательной защиты титула IBF в феврале.
  • Мартин Баколе утверждает, что способен победить Усика и дерзко заявляет, что оторвет голову и заберет чемпионские пояса, обвиняя соперника в избегании боя.

Баколе грозится оторвать голову Усику

При этом конголезский супертяж и его менеджеры обвиняют команду Усика и самого боксера в умышленном избегании боя.

Баколе утверждает, что способен оторвать голову Усику и заявляет, что украинский боксер, зная об этом, умышленно избегает проведения боя.

Также Баколе обратился к Усику с угрозами забрать чемпионские пояса.

Все знают, что случилось в спарринге — я нокаутировал Усика, поэтому фанаты хотят снова видеть меня на ринге с украинцем. Я собираюсь забрать чемпионский пояс и держать его в своих руках в течение пяти лет, а потом завершу. карьеру. Усик, если ты слышишь мои слова, знай — я тебя разобью. и нокаутирую, а потом отберу все твои пояса и буду ходить с ними несколько лет, — дерзко заявляет конголезский боксер.

Мартин Баколе обещает оторвать голову Усика
Мартин Баколе и Александр Усик

Это уже не первое дерзкое громкое заявление Баколе в адрес Усика. Однако украинский боксер пока никоим образом не отреагировал на подобные упреки.

7 января стало известно имя следующего соперника Баколе. Тренер конголезского боксера подтвердил, что его подопечный проведет бой против нигерийца Эфе Аджагбоя.

Что известно о следующем вероятном сопернике Усике

В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.

Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.

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