Реванш Усик — Дюбуа. Объявлено главное условие боя
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Реванш Усик — Дюбуа. Объявлено главное условие боя

Усик
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Источник:  online.ua

Если чемпион IBF Даниэль Дюбуа сможет победить новозеландского боксера Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинец Александр Усик — чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе.

Главные тезисы

  • Дюбуа получит шанс на реванш с Александром Усиком после боя с Джозефом Паркером.
  • Этот бой может стать одним из самых грандиозных в истории бокса.

Дюбуа готов к реваншу с Усиком

С заявлением по этому поводу выступил британский промоутер Фрэнк Уоррен.

Если Дюбуа победит Паркера, а я считаю, что он победит, хотя это очень сложное сражение, то для меня это должно стать самым естественным реваншем в боксе. В поединке с Усиком у Даниэля был спорный момент, когда он потряс Александра.

По словам Воренна, Дюбуа удалось не только возмужать благодаря своим последним поединкам, но и продемонстрировать все свои способности.

Он выходил андердогом и доказывал, что все ошибались, а теперь он хочет перелистеуть страницу с Усиком, — подчеркнул британский промоутер.

По его убеждению, этот долгожданный реванш будет логичным и самым большим, который можно организовать.

Уоррен также добавил, что фанаты бокса могут рассчитывать на "мегабой".

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