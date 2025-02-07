Реванш Усик — Дюбуа. Объявлено главное условие боя

Если чемпион IBF Даниэль Дюбуа сможет победить новозеландского боксера Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинец Александр Усик — чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе.
Главные тезисы
- Дюбуа получит шанс на реванш с Александром Усиком после боя с Джозефом Паркером.
- Этот бой может стать одним из самых грандиозных в истории бокса.
Дюбуа готов к реваншу с Усиком
С заявлением по этому поводу выступил британский промоутер Фрэнк Уоррен.
По словам Воренна, Дюбуа удалось не только возмужать благодаря своим последним поединкам, но и продемонстрировать все свои способности.
По его убеждению, этот долгожданный реванш будет логичным и самым большим, который можно организовать.
Уоррен также добавил, что фанаты бокса могут рассчитывать на "мегабой".
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-