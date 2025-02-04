Кто может победить Усика — прогноз боксера Баколе
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Кто может победить Усика — прогноз боксера Баколе

Усик
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Источник:  online.ua

По убеждению бойца сверхтяжелой весовой категории из Конго Мартина Баколе, именно у него есть все шансы одолеть на ринге чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе — украинца Александра Усика.

Главные тезисы

  • Мартин Баколе чувствует, что находится в отличной форме и готов к новым поединкам.
  • По словам боксера, Усик не смог бы выдержать его напор на ринге и потерпел бы поражение.

Баколе обещает разгромить Усика

Как откровенно признался боксер, он чувствует, что сейчас находится в отличной форме, и потому готов ко всему.

Я готов возглавить любой дивизион, если у меня будет такая возможность, подчеркнул Мартин Баколе.

По убеждению бойца, у него достаточно сил и навыков, чтобы нанести абсолютное поражение чемпиону мира по версии IBF Даниелю Дюбуа, а также победить британца Энтони Джошуа.

Я нокаутирую его (Энтони Джошуа — ред.) где-то между первым и четвертым раундами. Я его точно нокаутирую, он не пройдет четвертый раунд, — заявил Баколе.

На этом боксер не остановился и решил бросить вызов украинскому чемпиону Александру Усику:

Это было бы тяжелое сражение, хороший поединок, но я остановил бы его (Усика — ред.) в шестом раунде.

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