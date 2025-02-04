Кто может победить Усика — прогноз боксера Баколе

По убеждению бойца сверхтяжелой весовой категории из Конго Мартина Баколе, именно у него есть все шансы одолеть на ринге чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе — украинца Александра Усика.
Главные тезисы
- Мартин Баколе чувствует, что находится в отличной форме и готов к новым поединкам.
- По словам боксера, Усик не смог бы выдержать его напор на ринге и потерпел бы поражение.
Баколе обещает разгромить Усика
Как откровенно признался боксер, он чувствует, что сейчас находится в отличной форме, и потому готов ко всему.
По убеждению бойца, у него достаточно сил и навыков, чтобы нанести абсолютное поражение чемпиону мира по версии IBF Даниелю Дюбуа, а также победить британца Энтони Джошуа.
На этом боксер не остановился и решил бросить вызов украинскому чемпиону Александру Усику:
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-