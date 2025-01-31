Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра выступил с заявлением по поводу желания провести бой против украинского боксера, чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

Что известно о желании Перейры провести бой против Усика

Бразилец убежден , что хорошо выглядел бы в бою против Усика.

Я чемпион, поэтому хочу сражаться с чемпионом — с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Бокс — один из моих сильнейших навыков, — заявляет Перейра. Поделиться

Алекс Перейра — бывший кикбоксер и эксчемпион UFC в среднем весе. С сентября 2021-го бразилец подписал контракт с UFC. 29 июня 2024 года Алекс Перейра встречался с Йиржи Прохазкой в рамках турнира UFC 303 Перейра. Бразилец одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде. Перейра защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Это была вторая победа подряд Перейры над Прохазкой.

Alex Pereira expresses interest in a boxing match against Oleksandr Usyk 👀🥊



🎥 JAXXON Podcast #UFC #MMA #Boxingpic.twitter.com/dnpHmhW82u — Championship Rounds (@ChampRDS) January 30, 2025

Что известно о потенциальных будущих соперниках Усика

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил, что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.