Чемпион UFC Перейра бросил вызов Усику
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Чемпион UFC Перейра бросил вызов Усику

Алекс Перейра
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Источник:  online.ua

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра выступил с заявлением по поводу желания провести бой против украинского боксера, чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

Главные тезисы

  • Чемпион UFC Алекс Перейра хочет провести бой против чемпиона хевивейта Александра Усика, вызывая интерес у поклонников бокса и UFC.
  • Украинский боксер Александр Усик стал объектом внимания не только со стороны Перейры, но и со стороны британского боксера супертяжелого веса Энтони Джошуа.
  • Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил интерес Джошуа провести титульный бой против победителя поединка между Дюбуа и Паркером за пояс IBF.
  • Бразилец Алекс Перейра, бывший кикбоксер и экс-чемпион UFC в среднем весе, демонстрирует высокий уровень боевых навыков и готов помериться с Усиком.

Что известно о желании Перейры провести бой против Усика

Бразилец убежден , что хорошо выглядел бы в бою против Усика.

Я чемпион, поэтому хочу сражаться с чемпионом — с Усиком. Я чувствую, что могу действительно хорошо справиться. Люди говорят о боксе. Бокс — один из моих сильнейших навыков, — заявляет Перейра.

Алекс Перейра — бывший кикбоксер и эксчемпион UFC в среднем весе. С сентября 2021-го бразилец подписал контракт с UFC. 29 июня 2024 года Алекс Перейра встречался с Йиржи Прохазкой в рамках турнира UFC 303 Перейра. Бразилец одержал победу техническим нокаутом во 2-м раунде. Перейра защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. Это была вторая победа подряд Перейры над Прохазкой.

Что известно о потенциальных будущих соперниках Усика

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил, что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.

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