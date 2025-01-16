По словам промоутера британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена, украинский чемпион хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик заинтересован в проведении боя за звание абсолютного чемпиона.

Что известно о готовности Усика к проведению боя за звание абсолютного чемпиона хевивейта

Уоррен отметил, что на минувших выходных разговаривал с Усиком по поводу планов по организации боя за звание абсолюта в сверхтяжелом весе.

Александр сказал мне в минувшие выходные, что он будет сражаться с победителем поединка Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, чтобы второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивете, — отметил промоутер британского боксера-обладателя титула IBF. Поделиться

Усик отмечает, что у него нет уверенности в том, что Дюбуа удастся защитить титул в бою против Джозефа Паркера.

Александр Усик

После успешной любительской карьеры Паркер стал первым новозеландцем, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе, победив Энди Руиса и завоевав пояс WBO в 2016 году.

Однако чуть более двух лет назад стало ясно, что время 33-летнего спортсмена на элитном уровне подошло к концу, когда он получил сокрушительный нокаут от Джо Джойса.

Однако с тех пор Паркер одержал пять побед подряд, проведя встречи с такими сильными противниками, как Дюбуа, разбивший Энтони Джошуа.

Одержав три победы над низкорейтинговыми соперниками, Паркер снова поднялся на вершину рейтинга, одержав победы над Деонтеем Уайлдером и китайским боксером. Чжилием Чжаном.

Что известно о дальнейших планах Усика

В Саудовской Аравии выразили заинтересованность в организации боя между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF, британцем Даниэлем Дюбуа.

По словам руководителя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, проведение боя вполне возможно, однако существует немаловажное условие.

Речь идет о том, что в феврале Дюбуа должен провести обязательную защиту титула IBF против Джозефа Паркера.