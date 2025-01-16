За словами промоутера британського боксера Даніеля Дюбуа Френка Воррена, український чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зацікавлений у проведенні бою за звання абсолютного чемпіона.

Що відомо про готовність Усика до проведення бою за звання абсолютного чемпіона хевівейту

Воррен зазначив, що на минулих вихідних розмовляв з Усиком щодо планів з організації бою за звання абсолюта у надважкій вазі.

Олександр сказав мені на минулих вихідних, що він буде битися з переможцем поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, щоб вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, — зазначив промоутер британського боксера-володаря титулу IBF. Поширити

Наразі Усик зазначає, що в нього не має впевненості у тому, що Дюбуа вдасться захистити титул у бою проти Джозефа Паркера.

Олександр Усик

Після успішної аматорської кар'єри Паркер став першим новозеландцем, який завоював титул чемпіона світу у важкій вазі, перемігши Енді Руїса та завоювавши пояс WBO у 2016 році.

Проте трохи більше двох років тому стало ясно, що час 33-річного спортсмена на елітному рівні добіг кінця, коли він отримав нищівний нокаут від Джо Джойса.

Проте з того часу Паркер здобув п'ять перемог поспіль, провівши зустрічі з такими сильними супротивниками, як Дюбуа, який розтрощив Ентоні Джошуа.

Здобувши три перемоги над низькорейтинговими суперниками, Паркер знову піднявся на вершину рейтингу, здобувши перемоги над Деонтеєм Уайлдером та китайським боксером. Чжилеєм Чжаном.

Що відомо про подальші плани Усика

У Саудівській Аравії висловили зацікавленність у організації бою між українським чемпіоном хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та володарем титулу IBF, британцем Даніелем Дюбуа.

За словами керівника Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха, проведення бою цілком можливе, однак існує важлива умова.

Мова про те, що у лютому Дюбуа повинен провести обов’язковий захист титулу IBF проти Джозефа Паркера.