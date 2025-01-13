Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик звернувся до боксерської та світової спільноти із закликом допомагати Україні та людям, які цього потребують.
Головні тези:
- Олександр Усик закликає боксерську та світову спільноту допомагати Україні та людям, які цього потребують.
- Усик надихає людей мріяти і прагне допомагати іншим, організовуючи благодійні заходи на підтримку України.
- Український чемпіон спрямовує кошти на допомогу українській армії та постраждалим від наслідків війни.
Усик розкрив головну мету власної кар’єри
Усик зазначив, що прагне допомагати людям за наявності в нього такої можливості.
Зокрема, український боксер-чемпіон підкреслив, що намагається надихати людей мріяти, а також працювати над втіленням власних мрій і допомагати іншим.
За словами Усика, він та його команда перед кожним боєм організовують благодійні заходи на підтримку України, яка переживає складні часи через розв’язану Росією злочинну війну.
Так, перед другим поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, він вийшов на зважування, де нагадав світу про полонених захисників "Азовсталі". Усик також має свій благодійний фонд. Український чемпіон спрямовує кошти на допомогу українській армії та постраждалим від наслідків війни, яку спричинила Росія.
Що Усик каже з приводу організації бою з іншим непереможним чемпіоном з Австралії
Усик відреагував на розмови щодо ймовірної організації бою проти володаря пояса IBF у крузервейті Джея Опетаї.
Джея Опетаю часто називають "Австралійським Усиком". Його порівнюють з українцем через схожість стилів і габаритів. На професійному рівні Опетая провів 27 боїв, у яких здобув усі перемоги. Він неодноразово заявляв, що поважає Усика й хотів би провести з ним очний поєдинок.
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