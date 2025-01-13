Український боксер, чемпіон хевівейту за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександр Усик звернувся до боксерської та світової спільноти із закликом допомагати Україні та людям, які цього потребують.

Усик розкрив головну мету власної кар’єри

Усик зазначив, що прагне допомагати людям за наявності в нього такої можливості.

Зокрема, український боксер-чемпіон підкреслив, що намагається надихати людей мріяти, а також працювати над втіленням власних мрій і допомагати іншим.

За словами Усика, він та його команда перед кожним боєм організовують благодійні заходи на підтримку України, яка переживає складні часи через розв’язану Росією злочинну війну.

Ми допомагаємо Україні, бо ми українці. Це моє послання боксерській спільноті: допоможіть. Допоможіть всім, хто цього потребує. Допоможіть Україні. Просто зараз давайте допоможемо людям у Каліфорнії, які втратили свої домівки під час пожежі, — наголосив непереможний боксер. Поширити

Так, перед другим поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, він вийшов на зважування, де нагадав світу про полонених захисників "Азовсталі". Усик також має свій благодійний фонд. Український чемпіон спрямовує кошти на допомогу українській армії та постраждалим від наслідків війни, яку спричинила Росія.

Що Усик каже з приводу організації бою з іншим непереможним чемпіоном з Австралії

Усик відреагував на розмови щодо ймовірної організації бою проти володаря пояса IBF у крузервейті Джея Опетаї.

Чи поб’юся я з Опетаєю? Не знаю, можливо. Опетая — чудовий боєць. Зараз я не думаю про бокс. Я думаю тільки про свій відпочинок і червоне вино. Зараз тільки відпочинок, ніяких думок про бокс. Я продовжу боксувати, — відповів український чемпіон. Поширити