Усик став найкращим боксером світу 2024 року за версією ESPN

Медіа ESPN обрало Олександра Усиком найкращим боксером світу за підсумками 2024 року.
Головні тези:
- Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі у 2024 році, здобувши титул найкращого боксера світу за версією ESPN.
- Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за 25 років, після чого здобув ще одну перемогу у реванші.
- Всесвітня боксерська рада також визнала Усика найкращим бійцем 2024 року за його історичні досягнення у крузервейті та надважкій вазі.
- Захистивши пояс WBC та здійснивши домінування у хевівейті, Усик закріпив свою спадщину як одного з найвидатніших боксерів свого покоління.
- Олександр Усик, який святкував 37-річчя, вже раніше володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі.
Усика знову обрали найкращим боксером світу
У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі. Перший бій відбувся у травні, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів і став першим за 25 років абсолютом у надважкій вазі. У реванші в грудні Усик здобув перемогу одноголосним рішенням.
Ці дві перемоги закріпили Усика як найвеличнішого суперважковаговика свого покоління, - пише ESPN.
У 2023 році найкращим боксером року визнавали абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі (до 55,34 кг) Наоя Іноуе.
WBC назвала Усика найкращим бійцем 2024 року
Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року
Олександру Усику 37 років. У 2018 - 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
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