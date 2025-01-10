Усик став найкращим боксером світу 2024 року за версією ESPN

Усика знову обрали найкращим боксером світу

У 2024 році Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф’юрі. Перший бій відбувся у травні, тоді українець переміг роздільним рішенням суддів і став першим за 25 років абсолютом у надважкій вазі. У реванші в грудні Усик здобув перемогу одноголосним рішенням.

Ці дві перемоги закріпили Усика як найвеличнішого суперважковаговика свого покоління, - пише ESPN.

У 2023 році найкращим боксером року визнавали абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі (до 55,34 кг) Наоя Іноуе.

Олександр Усик

WBC назвала Усика найкращим бійцем 2024 року

Всесвітня боксерська рада визнала українського важковаговика Олександра Усика найкращим бійцем 2024 року

Усик здійснив історичний подвиг, коли став абсолютним чемпіоном у крузервейті та надважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в епічному поєдинку. У грудні минулого року Усик успішно захистив свій пояс WBC у хевівейті та зміцнив домінування в дивізіоні. Ці досягнення зміцнюють його спадщину, як одного з найвидатніших боксерів свого покоління. Поширити

Олександру Усику 37 років. У 2018 - 2019 роках він володів званням абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг).