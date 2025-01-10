Усик стал лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN

Медиа ESPN выбрало Александра Усика лучшим боксером мира по итогам 2024 года.
Главные тезисы
- Александр Усик признан лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN за победы над Тайсоном Фьюри в эпических боях.
- Усик стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе за 25 лет и успешно защитил титул сразу в реванше.
- Всемирный боксерский совет подтвердил исторические достижения Усика в крузервейте и сверхтяжелом весе, признав его лучшим бойцом 2024 года.
- Усик закрепил свое наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения, доминируя в хевивейте и защищая пояс WBC.
- Александр Усик, в возрасте 37 лет, продолжает впечатлять своими спортивными достижениями, будучи ранее абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
Усика снова выбрали лучшим боксером мира
В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Первое сражение состоялось в мае, тогда украинец победил раздельным решением судей и стал первым за 25 лет абсолютом в сверхтяжелом весе. В реванше в декабре Усик одержал победу единогласным решением.
Эти две победы закрепили Усика как величайшего супертяжеловеса своего поколения, пишет ESPN.
В 2023 году лучшим боксером года признавали абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе (до 55,34 кг) Наоя Иноуэ.
WBC назвала Усика лучшим бойцом 2024 года
Всемирный боксерский совет признал украинского тяжеловеса Александра Усика лучшим бойцом 2024 года
Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он владел званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
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