Усик стал лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN

Медиа ESPN выбрало Александра Усика лучшим боксером мира по итогам 2024 года.

Усика снова выбрали лучшим боксером мира

В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Первое сражение состоялось в мае, тогда украинец победил раздельным решением судей и стал первым за 25 лет абсолютом в сверхтяжелом весе. В реванше в декабре Усик одержал победу единогласным решением.

Эти две победы закрепили Усика как величайшего супертяжеловеса своего поколения, пишет ESPN.

В 2023 году лучшим боксером года признавали абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе (до 55,34 кг) Наоя Иноуэ.

Александр Усик

WBC назвала Усика лучшим бойцом 2024 года

Всемирный боксерский совет признал украинского тяжеловеса Александра Усика лучшим бойцом 2024 года

Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и сверхтяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке. В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс WBC в хевивейте и укрепил доминирование в дивизионе. Эти достижения укрепляют его наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения. Поделиться

Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он владел званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).