Усик стал лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN
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Усик стал лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN

Усик
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Источник:  ESPN

Медиа ESPN выбрало Александра Усика лучшим боксером мира по итогам 2024 года.

Главные тезисы

  • Александр Усик признан лучшим боксером мира 2024 года по версии ESPN за победы над Тайсоном Фьюри в эпических боях.
  • Усик стал первым абсолютным чемпионом в сверхтяжелом весе за 25 лет и успешно защитил титул сразу в реванше.
  • Всемирный боксерский совет подтвердил исторические достижения Усика в крузервейте и сверхтяжелом весе, признав его лучшим бойцом 2024 года.
  • Усик закрепил свое наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения, доминируя в хевивейте и защищая пояс WBC.
  • Александр Усик, в возрасте 37 лет, продолжает впечатлять своими спортивными достижениями, будучи ранее абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Усика снова выбрали лучшим боксером мира

В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Первое сражение состоялось в мае, тогда украинец победил раздельным решением судей и стал первым за 25 лет абсолютом в сверхтяжелом весе. В реванше в декабре Усик одержал победу единогласным решением.

Эти две победы закрепили Усика как величайшего супертяжеловеса своего поколения, пишет ESPN.

В 2023 году лучшим боксером года признавали абсолютного чемпиона мира во втором более легком весе (до 55,34 кг) Наоя Иноуэ.

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Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и сверхтяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке. В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс WBC в хевивейте и укрепил доминирование в дивизионе. Эти достижения укрепляют его наследие как одного из самых выдающихся боксеров своего поколения.

Александру Усику 37 лет. В 2018 — 2019 годах он владел званием абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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