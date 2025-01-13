Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик обратился в боксерское и мировое сообщество с призывом помогать Украине и людям, которые в этом нуждаются.
Главные тезисы
- Усик обратился к боксерскому сообществу с призывом помогать Украине и нуждающимся людям, подчеркивая важность солидарности и поддержки.
- Чемпион организует благотворительные мероприятия в поддержку Украины и направляет средства на помощь украинской армии.
- Усик стремится вдохновлять людей мечтать, работать над собственными мечтами и помогать другим, акцентируя важность гуманитарной помощи в сложные времена.
Усик раскрыл главную цель собственной карьеры
Усик отметил, что стремится помогать людям при наличии у него такой возможности.
В частности, украинский боксер-чемпион подчеркнул, что пытается вдохновлять людей мечтать, а также работать над воплощением собственных мечтаний и помогать другим.
По словам Усика, он и его команда перед каждым боем организуют благотворительные мероприятия в поддержку Украины, которая переживает сложные времена из-за развязанной Россией преступной войны.
Так, перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри, он вышел на взвешивание, где напомнил миру о пленных защитниках "Азовстали". Усик также имеет свой благотворительный фонд. Украинский чемпион направляет средства на помощь украинской армии и пострадавшим от последствий войны, вызванной Россией.
Что Усик говорит по поводу организации боя с другим непобедимым чемпионом по Австралии
Усик отреагировал на разговоры о вероятной организации боя против обладателя пояса IBF в крузервейте Джея Опетаи.
Джея Опета часто называют "Австралийским Усиком". Его сравнивают с украинцем из-за сходства стилей и габаритов. На профессиональном уровне Опетая провел 27 боев, в которых одержал победы. Он неоднократно заявлял, что уважает Усика и хотел провести с ним очный поединок.
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