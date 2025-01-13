Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик обратился в боксерское и мировое сообщество с призывом помогать Украине и людям, которые в этом нуждаются.

Усик раскрыл главную цель собственной карьеры

Усик отметил, что стремится помогать людям при наличии у него такой возможности.

В частности, украинский боксер-чемпион подчеркнул, что пытается вдохновлять людей мечтать, а также работать над воплощением собственных мечтаний и помогать другим.

По словам Усика, он и его команда перед каждым боем организуют благотворительные мероприятия в поддержку Украины, которая переживает сложные времена из-за развязанной Россией преступной войны.

Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы. Это мое послание боксерскому сообществу: помогите. Помогите всем, кто в этом нуждается. Помогите Украине. Просто сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, потерявшим свои дома во время пожара, — подчеркнул непобедимый боксер. Поделиться

Так, перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри, он вышел на взвешивание, где напомнил миру о пленных защитниках "Азовстали". Усик также имеет свой благотворительный фонд. Украинский чемпион направляет средства на помощь украинской армии и пострадавшим от последствий войны, вызванной Россией.

Что Усик говорит по поводу организации боя с другим непобедимым чемпионом по Австралии

Усик отреагировал на разговоры о вероятной организации боя против обладателя пояса IBF в крузервейте Джея Опетаи.

Подраюсь ли я с Опетаей? Не знаю, может быть. Опетая — отличный боец. Теперь я не думаю о боксе. Я думаю только о своем отдыхе и красном вине. Сейчас только отдых, никаких мыслей о боксе. Я продолжу боксировать, — ответил украинский чемпион. Поделиться