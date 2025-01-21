Александр Усик еще в начале своей молниеносной карьеры размышлял над тем, чтобы уйти из бокса из-за поражения в одном из поединков.

Кто убедил Усика не уходить из бокса

Отмечается, что после одного из поражений еще в начале карьеры Усик серьезно задумался над тем, чтобы покончить с боксерской карьерой.

Он собирался это сделать после проигрывания на турнире в родном Крыму.

Александр Усик

Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал кончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, раз проиграл. кончить с боксом, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли. два месяца победил. Получил медаль и показал ее своему отцу. Он поздравил меня, пошел купил торт, — рассказал Усик. Поделиться

Эвандер Холифилд — первый боксер в истории, ставший абсолютом в крузервейте и хевивейте. При этом он в течение карьеры потерпел 10 поражений в 56 боях. В 2024 году Александр Усик повторил достижения американца, одолев Тайсона Фьюри в битве за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелейшей весовой категории.

Что известно о возможных последующих соперниках Усика и бое за звание абсолюта

По словам промоутера британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена, украинский чемпион хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик заинтересован в проведении боя за звание абсолютного чемпиона.

Уоррен отметил, что в минувшие выходные разговаривал с Усиком относительно планов по организации боя за звание абсолюта в сверхтяжелом весе.

Усик отмечает, что у него нет уверенности в том, что Дюбуа удастся защитить титул в бою против Джозефа Паркера.