Усик чуть не распрощался с боксом. Что остановило украинского чемпиона
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Усик чуть не распрощался с боксом. Что остановило украинского чемпиона

Александр Усик
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Источник:  Таlk Sport

Александр Усик еще в начале своей молниеносной карьеры размышлял над тем, чтобы уйти из бокса из-за поражения в одном из поединков.

Главные тезисы

  • Александр Усик рассматривал возможность уйти из бокса после поражения, но история Эвандера Холифилда вдохновила его продолжать карьеру.
  • Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижения Холифилда.
  • Александр Усик заинтересован в бое за звание абсолютного чемпиона и переговоры ведутся относительно будущих соперников.
  • По словам промоутера Даниэля Дюбуа, бой за звание абсолюта может состояться после поединка Дюбуа-Паркер.

Кто убедил Усика не уходить из бокса

Отмечается, что после одного из поражений еще в начале карьеры Усик серьезно задумался над тем, чтобы покончить с боксерской карьерой.

Он собирался это сделать после проигрывания на турнире в родном Крыму.

Усик чуть не распрощался с боксерской карьерой
Александр Усик

Мне тогда было очень тяжело, я действительно думал кончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, раз проиграл. кончить с боксом, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли. два месяца победил. Получил медаль и показал ее своему отцу. Он поздравил меня, пошел купил торт, — рассказал Усик.

Эвандер Холифилд — первый боксер в истории, ставший абсолютом в крузервейте и хевивейте. При этом он в течение карьеры потерпел 10 поражений в 56 боях. В 2024 году Александр Усик повторил достижения американца, одолев Тайсона Фьюри в битве за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелейшей весовой категории.

Что известно о возможных последующих соперниках Усика и бое за звание абсолюта

По словам промоутера британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена, украинский чемпион хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик заинтересован в проведении боя за звание абсолютного чемпиона. 

Уоррен отметил, что в минувшие выходные разговаривал с Усиком относительно планов по организации боя за звание абсолюта в сверхтяжелом весе.

Усик отмечает, что у него нет уверенности в том, что Дюбуа удастся защитить титул в бою против Джозефа Паркера.

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