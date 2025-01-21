Александр Усик еще в начале своей молниеносной карьеры размышлял над тем, чтобы уйти из бокса из-за поражения в одном из поединков.
Главные тезисы
- Александр Усик рассматривал возможность уйти из бокса после поражения, но история Эвандера Холифилда вдохновила его продолжать карьеру.
- Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, повторив достижения Холифилда.
- Александр Усик заинтересован в бое за звание абсолютного чемпиона и переговоры ведутся относительно будущих соперников.
- По словам промоутера Даниэля Дюбуа, бой за звание абсолюта может состояться после поединка Дюбуа-Паркер.
Кто убедил Усика не уходить из бокса
Отмечается, что после одного из поражений еще в начале карьеры Усик серьезно задумался над тем, чтобы покончить с боксерской карьерой.
Он собирался это сделать после проигрывания на турнире в родном Крыму.
Эвандер Холифилд — первый боксер в истории, ставший абсолютом в крузервейте и хевивейте. При этом он в течение карьеры потерпел 10 поражений в 56 боях. В 2024 году Александр Усик повторил достижения американца, одолев Тайсона Фьюри в битве за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелейшей весовой категории.
Что известно о возможных последующих соперниках Усика и бое за звание абсолюта
По словам промоутера британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнка Уоррена, украинский чемпион хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик заинтересован в проведении боя за звание абсолютного чемпиона.
Уоррен отметил, что в минувшие выходные разговаривал с Усиком относительно планов по организации боя за звание абсолюта в сверхтяжелом весе.
Усик отмечает, что у него нет уверенности в том, что Дюбуа удастся защитить титул в бою против Джозефа Паркера.
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