Олександр Усик ще на початку власної блискавичної кар'єри міркував над тим, щоб піти з боксу через поразку в одному з поєдинків.
Головні тези:
- Усик серйозно міркував покинути бокс після поразки на початку кар'єри, але його батько надихнув його на продовження
- Евандер Холіфілд став ключовим прикладом для Усика у продовженні боксерської кар'єри
- Усик побив Тайсона Ф'юрі у 2024 році і став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі
- Наступним суперником Усика може бути переможець поєдинку Дюбуа-Паркер
Хто переконав Усика не йти з боксу
Зазначається, що після однієї з поразок ще на початку кар’єри Усик серйзно задумався над тим, щоб покінчити з боксерською кар’єрою.
Він збирався це зробити після того, як програв на турнірі в рідному Криму.
Евандер Холіфілд — перший боксер в історії, який став абсолютом у крузервейті та хевівейті. При цьому він протягом кар'єри зазнав 10 поразок у 56 боях. У 2024 році Олександр Усик повторив досягнення американця, здолавши Тайсона Ф'юрі в битві за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії.
Що відомо про ймовірних наступних суперників Усика та бій за звання абсолюта
За словами промоутера британського боксера Даніеля Дюбуа Френка Воррена, український чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зацікавлений у проведенні бою за звання абсолютного чемпіона.
Воррен зазначив, що на минулих вихідних розмовляв з Усиком щодо планів з організації бою за звання абсолюта у надважкій вазі.
Наразі Усик зазначає, що в нього не має впевненості у тому, що Дюбуа вдасться захистити титул у бою проти Джозефа Паркера.
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