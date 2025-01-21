Олександр Усик ще на початку власної блискавичної кар'єри міркував над тим, щоб піти з боксу через поразку в одному з поєдинків.

Хто переконав Усика не йти з боксу

Зазначається, що після однієї з поразок ще на початку кар’єри Усик серйзно задумався над тим, щоб покінчити з боксерською кар’єрою.

Він збирався це зробити після того, як програв на турнірі в рідному Криму.

Олександр Усик

Мені тоді було дуже важко, я дійсно думав закінчити з боксом. Я думав, що я поганий боксер, раз програв. Приходжу додому, кажу батькові, що програв. Він сказав мені добре, без проблем, спробуй ще. Я йому зізнався, що хотів закінчити з боксом, але мій батько розповів мені про Евандера Холіфілда й це змусило мене відкинути ці думки. Я спробував ще раз і через два місяці переміг. Отримав медаль і показав її своєму батькові. Він мене привітав, пішов купив торт, — розповів Усик. Поширити

Евандер Холіфілд — перший боксер в історії, який став абсолютом у крузервейті та хевівейті. При цьому він протягом кар'єри зазнав 10 поразок у 56 боях. У 2024 році Олександр Усик повторив досягнення американця, здолавши Тайсона Ф'юрі в битві за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій ваговій категорії.

Що відомо про ймовірних наступних суперників Усика та бій за звання абсолюта

За словами промоутера британського боксера Даніеля Дюбуа Френка Воррена, український чемпіон хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик зацікавлений у проведенні бою за звання абсолютного чемпіона.

Воррен зазначив, що на минулих вихідних розмовляв з Усиком щодо планів з організації бою за звання абсолюта у надважкій вазі.

Наразі Усик зазначає, що в нього не має впевненості у тому, що Дюбуа вдасться захистити титул у бою проти Джозефа Паркера.