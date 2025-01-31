Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра виступив із заявою щодо бажання провести бій проти українського боксера, чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком.

Що відомо про бажання Перейри провести бій проти Усика

Бразилець переконаний, що гарно виглядав би у бою проти Усика.

Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном — з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок, — заявляє Перейра. Поширити

Алекс Перейра — колишній кікбоксер та ексчемпіон UFC у середній вазі. Із вересня 2021-го бразилець підписав контракт із UFC. 29 червня 2024 року Алекс Перейра зустрічався із Іржі Прохазкою у рамках турніру UFC 303 Перейра. Бразилець здобув перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді. Перейра захистив титул чемпіона у напівважкій вазі. Це була друга перемога поспіль Перейри над Прохазкою.

Alex Pereira expresses interest in a boxing match against Oleksandr Usyk 👀🥊



🎥 JAXXON Podcast #UFC #MMA #Boxingpic.twitter.com/dnpHmhW82u — Championship Rounds (@ChampRDS) January 30, 2025

Що відомо про потенційних майбутніх суперників Усика

Британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошуа хоче битись із переможцем бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс IBF.

Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді.

Плани британського боксера стають на заваді українському чемпіону хевівейту Олександру Усику, якому вже кинув виклик нинішній володар поясу IBF Даніель Дюбуа.

Едді Хірн підкреслив, що ключову увагу команди Джошуа привертає здобуття чемпіонського поясу у надважкій вазі за версією IBF.

Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа — Паркер.