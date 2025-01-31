Чемпіон UFC Перейра кинув виклик Усику
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Чемпіон UFC Перейра кинув виклик Усику

Алекс Перейра
Джерело:  online.ua

Чемпіон  UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра виступив із заявою щодо бажання провести бій проти українського боксера, чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком. 

Головні тези:

  • Чемпіон UFC Алекс Перейра висловив бажання провести бій проти чемпіона хевівейту Олександра Усика.
  • Перейра переконаний, що гарно представить себе в поєдинку з Усиком та впорається зі своїм суперником.
  • Потенційний бій між Перейрою та Усиком зацікавив шанувальників боксу та UFC.

Що відомо про бажання Перейри провести бій проти Усика

Бразилець переконаний, що гарно виглядав би у бою проти Усика.

Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном — з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок, — заявляє Перейра.

Алекс Перейра — колишній кікбоксер та ексчемпіон UFC у середній вазі. Із вересня 2021-го бразилець підписав контракт із UFC. 29 червня 2024 року Алекс Перейра зустрічався із Іржі Прохазкою у рамках турніру UFC 303 Перейра. Бразилець здобув перемогу технічним нокаутом у 2-му раунді. Перейра захистив титул чемпіона у напівважкій вазі. Це була друга перемога поспіль Перейри над Прохазкою.

Що відомо про потенційних майбутніх суперників Усика

Британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошуа хоче битись із переможцем бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс IBF. 

Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді.

Плани британського боксера стають на заваді українському чемпіону хевівейту Олександру Усику, якому вже кинув виклик нинішній володар поясу IBF Даніель Дюбуа.

Едді Хірн підкреслив, що ключову увагу команди Джошуа привертає здобуття чемпіонського поясу у надважкій вазі за версією IBF.

Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа — Паркер.

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