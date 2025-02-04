Хто може перемогти Усика — прогноз боксера Баколе

На переконання бійця надважкої вагової категорії з Конго Мартіна Баколе, саме він має всі шанси здолати на рингу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі — українця Олександра Усика.

Баколе обіцяє розгромити Усика

Як відверто зізнався боксер, він відчуває, що зараз знаходиться у чудовий формі, й тому готовий до всього.

Я готовий очолити будь-який дивізіон, якщо в мене буде така можливість, — наголосив Мартін Баколе. Поширити

На переконання бійця, у ньго є достатньо сил та навиків, щоб завдати абсолютної поразки чемпіону світу за версією IBF Даніелю Дюбуа, а також навіть перемогти британця Ентоні Джошуа.

Я нокаутую його (Ентоні Джошуа — ред.) десь між першим і четвертим раундами. Я його точно нокаутую, він не пройде четвертий раунд, — заявив Баколе. Поширити

На цьому боксер не зупинився й вирішив кинути виклик українському чемпіону Олександру Усику: