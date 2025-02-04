Хто може перемогти Усика — прогноз боксера Баколе

На переконання бійця надважкої вагової категорії з Конго Мартіна Баколе, саме він має всі шанси здолати на рингу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі — українця Олександра Усика.
Головні тези:
- Мартін Баколе відчуває, що знаходиться в чудовій формі та готовий до нових поєдинків.
- За словами боксера, Усик не зміг би витримати його натиску й зазнав би поразки.
Баколе обіцяє розгромити Усика
Як відверто зізнався боксер, він відчуває, що зараз знаходиться у чудовий формі, й тому готовий до всього.
На переконання бійця, у ньго є достатньо сил та навиків, щоб завдати абсолютної поразки чемпіону світу за версією IBF Даніелю Дюбуа, а також навіть перемогти британця Ентоні Джошуа.
На цьому боксер не зупинився й вирішив кинути виклик українському чемпіону Олександру Усику:
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-