Хто може перемогти Усика — прогноз боксера Баколе
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Хто може перемогти Усика — прогноз боксера Баколе

Усик
Джерело:  online.ua

На переконання бійця надважкої вагової категорії з Конго Мартіна Баколе, саме він має всі шанси здолати на рингу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в надважкій вазі — українця Олександра Усика.

Головні тези:

  • Мартін Баколе відчуває, що знаходиться в чудовій формі та готовий до нових поєдинків.
  • За словами боксера, Усик не зміг би витримати його натиску й зазнав би поразки.

Баколе обіцяє розгромити Усика

Як відверто зізнався боксер, він відчуває, що зараз знаходиться у чудовий формі, й тому готовий до всього.

Я готовий очолити будь-який дивізіон, якщо в мене буде така можливість, — наголосив Мартін Баколе.

На переконання бійця, у ньго є достатньо сил та навиків, щоб завдати абсолютної поразки чемпіону світу за версією IBF Даніелю Дюбуа, а також навіть перемогти британця Ентоні Джошуа.

Я нокаутую його (Ентоні Джошуа — ред.) десь між першим і четвертим раундами. Я його точно нокаутую, він не пройде четвертий раунд, — заявив Баколе.

На цьому боксер не зупинився й вирішив кинути виклик українському чемпіону Олександру Усику:

Це був би важкий бій, хороший поєдинок, але я зупинив би його (Усика — ред.) в шостому раунді.

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