Британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошуа хоче битись із переможцем бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс IBF.

Чи справді Джошуа може відібрати в Усика бій за звання абсолютного чемпіона світу

Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді.

Плани британського боксера стають на заваді українському чемпіону хевівейту Олександру Усику, якому вже кинув виклик нинішній володар поясу IBF Даніель Дюбуа.

Ентоні Джошуа

Едді Хірн підкреслив, що ключову увагу команди Джошуа привертає здобуття чемпіонського поясу у надважкій вазі за версією IBF.

Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа — Паркер.

Але ми розуміємо, що можуть виникнути різні ситуації та доведеться шукати іншого суперника. З комерційної точки зору є сенс організувати зустріч з Деонтеєм Вайлдером. Цей бій обов'язково треба переглянути всім вболівальникам. Головна мета — чемпіонство в суперважкій вазі, але ми розглядаємо всі можливі варіанти, — підкреслив Хірн. Поширити

у вересні 2024 року Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа у 5 раунді. Також Ей Джей двічі виходив у ринг проти Усика та двічі програв Олександру.

Наразі у Джошуа 32 проведені бої, у яких здобув 28 перемог (25 — нокаутом). А також зазнав 4-х поразок.

Що відомо про інших потенційних суперників Джошуа

Оскільки Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри і найближчим часом навряд чи повернеться на ринг, керівник Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що наразі суперником Джошуа може стати Деонтей Уайлдер.

За словами саудівського посадовця, він також хоче організувати бій між Мартіном Баколе та Аджагбой та побачити бій між Баколе та Джошуа.