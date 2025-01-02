Британський боксер важкотяж Ентоні Джошуа планує у цьому році реабілітуватись після минулорічної поразки від Даніеля Дюбуа та провести бій проти ще одного невдахи Тайсона Ф'юрі, який двічі програв українському чемпіону хевівейта Олександру Усику.
Головні тези:
- Ентоні Джошуа планує провести бій проти Тайсона Ф'юрі цього року, щоб реабілітуватись після минулорічної поразки.
- Джошуа має амбітну мету стати триразовим чемпіоном світу та провести бій з Ф'юрі у 2025 році.
- У 2021 році Джошуа втратив свої чемпіонські пояси в битві проти Олександра Усика, який переграв його у реванші.
Джошуа підтвердив наміри вже цього року провести бій проти Ф'юрі
Ентоні Джошуа втратив свої чемпіонські пояси в битві проти Олександра Усика у 2021 році. Після цього вони провели реванш, у якому українець знову виявився сильнішим.
Всього на професійному рівні Ей Джей провів 32 поєдинки. У них він здобув 28 перемог і зазнав чотирьох поразок.
Що відомо про ймовірний бій за звання абсолютного чемпіона між Усиком та Дюбуа
Володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа зухвало обіцяє нокаутувати українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика після того, як той захистив титули у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі.
Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.
Усик віддав чемпіонський пояс IBF переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа, у якому переміг Даніель. Британець став повноцінним чемпіоном світу, а Олександр втратив звання "абсолюту" через відмову від титулу.
За словами менеджера Усика Олександра Красюка, він хотів би, щоб українець став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.
Після перемоги Усика над Ф’юрі чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.
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