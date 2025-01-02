Британський боксер важкотяж Ентоні Джошуа планує у цьому році реабілітуватись після минулорічної поразки від Даніеля Дюбуа та провести бій проти ще одного невдахи Тайсона Ф'юрі, який двічі програв українському чемпіону хевівейта Олександру Усику.

Джошуа підтвердив наміри вже цього року провести бій проти Ф'юрі

Моя ціль — стати триразовим чемпіоном світу та провести бій з Тайсоном Ф'юрі у 2025 році. Звісно, я мав вигравати минулі бої, але я цього не зробив. Я не можу зупинитися зараз. Я маю продовжувати, доки не досягну своєї мети. Побачимо. Давайте виходити в ринг. Тільки Бог знає, але для мене все стане зрозуміло в майбутньому, — зазначив Ей Джей. Поширити

Ентоні Джошуа втратив свої чемпіонські пояси в битві проти Олександра Усика у 2021 році. Після цього вони провели реванш, у якому українець знову виявився сильнішим.

Ентоні Джошуа

Всього на професійному рівні Ей Джей провів 32 поєдинки. У них він здобув 28 перемог і зазнав чотирьох поразок.

Що відомо про ймовірний бій за звання абсолютного чемпіона між Усиком та Дюбуа

Володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі, британський боксер Даніель Дюбуа зухвало обіцяє нокаутувати українського чемпіона хевівейту за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика після того, як той захистив титули у бою-реванші проти Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик віддав чемпіонський пояс IBF переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа, у якому переміг Даніель. Британець став повноцінним чемпіоном світу, а Олександр втратив звання "абсолюту" через відмову від титулу.

За словами менеджера Усика Олександра Красюка, він хотів би, щоб українець став триразовим абсолютним чемпіоном світу з боксу.

Після перемоги Усика над Ф’юрі чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа піднявся на ринг та викликав Усика на бій. Той погодився зустрітися на ринзі.