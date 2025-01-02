Джошуа уже в этом году хочет выйти в ринг против Фьюри
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Спорт
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Джошуа уже в этом году хочет выйти в ринг против Фьюри

Ентони Джошуа
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Источник:  online.ua

Британский боксер тяжеловес Энтони Джошуа планирует в этом году реабилитироваться после прошлогоднего поражения от Даниэля Дюбуа и провести бой против еще одного неудачника Тайсона Фьюри, дважды проигравшего украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику.

Главные тезисы

  • Энтони Джошуа планирует провести бой с Тайсоном Фьюри в этом году для возвращения титулов и реабилитации после поражения от Даниэля Дюбуа.
  • Битва Джошуа - Фьюри обещает стать одним из самых захватывающих событий в мире бокса в 2025 году, а вызовы и реванши на пути к титулам добавляют интриги в этот спортивный поединок.

Джошуа подтвердил намерения уже в этом году провести бой против Фьюри

Моя цель — стать троекратным чемпионом мира и провести бой с Тайсоном Фьюри в 2025 году. .Давайте выходить в ринг. Только Бог знает, но для меня все станет понятно в будущем, — отметил. Эй Джей.

Энтони Джошуа потерял свои чемпионские пояса в битве против Александра Усика в 2021 году. После этого они провели реванш, в котором украинец снова оказался сильнее.

Эй Джей хочет сразиться против Фьюри уже в этом году
Энтони Джошуа

Всего на профессиональном уровне Эй Джей провел 32 поединка. В них он одержал 28 побед и потерпел четыре поражения.

Что известно о вероятном бое за звание абсолютного чемпиона между Усиком и Дюбуа

Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе, британский боксер Даниэль Дюбуа дерзко обещает нокаутировать украинского чемпиона хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика после того, как защитил титулы в бою-реванше против Тайсона Фьюри. 

Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве в 2023 году. Тогда украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в 9 раунде.

Усик отдал чемпионский пояс IBF победителю поединка Джошуа — Дюбуа, в котором победил Даниэль. Британец стал полноценным чемпионом мира, а Александр потерял звание "абсолюта" из-за отказа от титула.

По словам менеджера Усика Александра Красюка, он хотел бы, чтобы украинец стал трехкратным абсолютным чемпионом мира по боксу.

После победы Усика над Фьюри чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поднялся на ринг и вызвал Усика на бой. Он согласился встретиться на ринге.

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