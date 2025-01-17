Британському боксеру важкотяжу Ентоні Джошуа, який планував провести бій з Тайсоном Ф'юрі, знайшли нового суперника після того, як “Циганський король” раптово оголосив про завершення кар'єри.

З ким тепер може побитись Джошуа

Зазначається, що оскільки Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри і найближчим часом навряд чи повернеться на ринг, керівник Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що наразі суперником Джошуа може стати Деонтей Уайлдер.

Я хочу бачити бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером. Якщо Тайсон Ф'юрі зараз недоступний, то чому б Джошуа не побитися проти Вайлдера, — зазначив Туркі Аль аш-Шейх. Поширити

За словами саудівського посадовця, він також хоче організувати бій між Мартіном Баколе та Аджагбой та побачити бій між Баколе та Джошуа.

У 2024 році Джошуа зазнав поразки від іншого британського боксера хевівейту Даніеля Дюбуа, який відправив Ей Джея у нокаут у 5 раунді.

Що відомо про одного з майбутніх суперників Олександра Усика

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що серед трьох боїв, які він хотів би побачити, протистояння українського чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика проти проти Мозеса Ітауми, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном".