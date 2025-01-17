Джошуа знайшли нового суперника на заміну Ф'юрі
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Джошуа знайшли нового суперника на заміну Ф'юрі

Ентоні Джошуа
Джерело:  Таlk Sport

Британському боксеру важкотяжу Ентоні Джошуа, який планував провести бій з Тайсоном Ф'юрі, знайшли нового суперника після того, як “Циганський король” раптово оголосив про завершення кар'єри. 

Головні тези:

  • Ентоні Джошуа знайшов нового суперника після оголошення Тайсона Ф'юрі про завершення кар'єри.
  • Керівник Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії пропонує бій між Джошуа та Деонтеєм Уайлдером.
  • Туркі Аль аш-Шейх також бажає організувати поєдинок між Мартіном Баколе та Аджагбой та побачити поєдинок Баколе з Джошуа.
  • Одним із майбутніх суперників Олександра Усика може стати Мозес Ітаумі, якого порівнюють з Майком Тайсоном.
  • У планах Туркі Аль аш-Шейха також бій Ітаумі проти Усика, Ф'юрі проти Джошуа, Кроуфорд проти Канело, Іноуе проти Болла.

З ким тепер може побитись Джошуа

Зазначається, що оскільки Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри і найближчим часом навряд чи повернеться на ринг, керівник Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що наразі суперником Джошуа може стати Деонтей Уайлдер.

Я хочу бачити бій між Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером. Якщо Тайсон Ф'юрі зараз недоступний, то чому б Джошуа не побитися проти Вайлдера, — зазначив Туркі Аль аш-Шейх.

За словами саудівського посадовця, він також хоче організувати бій між Мартіном Баколе та Аджагбой та побачити бій між Баколе та Джошуа.

У 2024 році Джошуа зазнав поразки від іншого британського боксера хевівейту Даніеля Дюбуа, який відправив Ей Джея у нокаут у 5 раунді.

Що відомо про одного з майбутніх суперників Олександра Усика

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що серед трьох боїв, які він хотів би побачити, протистояння українського чемпіона хевівейту за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика проти проти Мозеса Ітауми, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном".

Якщо буде час, я хотів би побачити в майбутньому бій Ітауми проти Усика. Якщо буде час і якщо Олександр не завершить кар’єру. І, звісно, Ф’юрі проти Джошуа. А також Кроуфорд проти Канело. Іноуе проти Болла, — зазначив Туркі Аль аш-Шейх.

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