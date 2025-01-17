Джошуа нашли нового соперника вместо Фьюри
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Джошуа нашли нового соперника вместо Фьюри

Энтони Джошуа
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Источник:  Таlk Sport

Британскому боксеру тяжеловесу Энтони Джошуа, планировавшему провести бой с Тайсоном Фьюри, нашли нового соперника после того, как "Цыганский король" внезапно объявил о завершении карьеры.

Главные тезисы

  • Энтони Джошуа нашли нового соперника в лице Деонтея Уайлдера, после того как Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры.
  • Турки Аль-Аш-Шейх предлагает организовать бой между Джошуа и Уайлдером, а также матчи других боксеров в тяжелом весе.
  • Возможные поединки включают поединки Мартин Баколе против Аджагбоя и Джошуа, а также Александра Усика против Мозеса Итаумы.

С кем теперь может подраться Джошуа

Отмечается, что поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

Я хочу видеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если Тайсон Фьюри сейчас недоступен, то почему бы Джошуа не подраться против Уайлдера, — отметил Турки Аль аш-Шейх.

По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.

В 2024 году Джошуа потерпел поражение от другого британского боксера хевивейта Даниэля Дюбуа, отправившего Эй Джея в нокаут в 5 раунде.

Что известно об одном из будущих соперников Александре Усике

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что среди трех боев, которые он хотел бы увидеть, противостояние украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика против Мозеса Итаумы, которого уже называют " Новым Майком Тайсоном».

Если будет время, я хотел бы увидеть в будущем сражение Итаумы против Усика. Если будет время, и если Александр не завершит карьеру. И, конечно, Фьюри против Джошуа. А также Кроуфорд против Канело. Иноуэ против Болла, — отметил Турки Аль аш-Шейх.

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