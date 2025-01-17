Джошуа нашли нового соперника вместо Фьюри

Британскому боксеру тяжеловесу Энтони Джошуа, планировавшему провести бой с Тайсоном Фьюри, нашли нового соперника после того, как "Цыганский король" внезапно объявил о завершении карьеры.

С кем теперь может подраться Джошуа

Отмечается, что поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

Я хочу видеть бой между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Если Тайсон Фьюри сейчас недоступен, то почему бы Джошуа не подраться против Уайлдера, — отметил Турки Аль аш-Шейх. Поделиться

По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.

В 2024 году Джошуа потерпел поражение от другого британского боксера хевивейта Даниэля Дюбуа, отправившего Эй Джея в нокаут в 5 раунде.

Что известно об одном из будущих соперников Александре Усике

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что среди трех боев, которые он хотел бы увидеть, противостояние украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика против Мозеса Итаумы, которого уже называют " Новым Майком Тайсоном».