Джошуа нашли нового соперника вместо Фьюри

Британскому боксеру тяжеловесу Энтони Джошуа, планировавшему провести бой с Тайсоном Фьюри, нашли нового соперника после того, как "Цыганский король" внезапно объявил о завершении карьеры.
Главные тезисы
- Энтони Джошуа нашли нового соперника в лице Деонтея Уайлдера, после того как Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры.
- Турки Аль-Аш-Шейх предлагает организовать бой между Джошуа и Уайлдером, а также матчи других боксеров в тяжелом весе.
- Возможные поединки включают поединки Мартин Баколе против Аджагбоя и Джошуа, а также Александра Усика против Мозеса Итаумы.
С кем теперь может подраться Джошуа
Отмечается, что поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.
По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.
В 2024 году Джошуа потерпел поражение от другого британского боксера хевивейта Даниэля Дюбуа, отправившего Эй Джея в нокаут в 5 раунде.
Что известно об одном из будущих соперников Александре Усике
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх заявил, что среди трех боев, которые он хотел бы увидеть, противостояние украинского чемпиона хевивейта по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика против Мозеса Итаумы, которого уже называют " Новым Майком Тайсоном».
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