Менеджер Фьюри объяснил его решение завершить карьеру
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Менеджер Фьюри объяснил его решение завершить карьеру

Тайсон Фьюри
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Источник:  iFL TV

В понедельник, 13 января, британский боксер супертяжеловес Тайсон Фьюри не ожидаемо в очередной раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Его менеджер Спенсер Браун признался, что решение Цыганского короля также стало для него неожиданностью.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры, решение стало неожиданностью для его менеджера и фанов.
  • Боксер решил посвятить больше времени семье, но не исключено, что его возвращение на ринг возможно в будущем.
  • Тайсон Фьюри одержал 34 победы в 37 поединках, однако вопрос о возможном завершении его карьеры остается открытым.
  • Эксперты считают, что решение Фьюри может быть временным, и есть вероятность его возвращения на ринг.

Почему Фьюри в очередной раз решил завершить карьеру

Спенсер Браун заявил, что не знал о решении Фьюри, которое удивило его так же, как всех остальных.

Я не знал, что он выложит видео сегодня. Кто-то позвонил мне и сказал, что видео уже вышло. Я позвонил ему и сказал: "Спасибо, что предупредил меня". Он засмеялся: "Я пошел пить кофе, принял решение и понял, что это будет правильно". Я разговаривал с ним вчера, он ничего не вспоминал, мы обсуждали бокс. Сегодня утром, пожалуй, и решил. Я буду невероятно шокирован, если он вернется, но кто знает? Сейчас он завершил карьеру, — рассказывает менеджер Цыганского короля.

Может Фьюри вернуться на ринг

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, британский боксер решил завершить карьеру, чтобы посвятить больше времени своей семье.

Я очень рад за Тайсона. Надеюсь, он будет наслаждаться жизнью. одним из лучших супертяжел в истории, — отметил Уоррен.

Если Тайсон не изменит своего решения, то выходит, что Александр Усик поставил точку на карьере Фьюри.

На профессиональном уровне Тайсон Фьюри провел 37 боев, в которых одержал 34 победы, одну ничью и дважды уступил Александру Усику. Именно поединки с украинским стали последними для британца в карьере.

Это уже не первое объявление "Цыганского короля" об уходе из бокса. В последний раз он заявлял, что вешает перчатки на гвоздь в апреле 2022 года, так что многие эксперты считают, что решение британца может быть неокончательным.

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