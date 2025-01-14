В понедельник, 13 января, британский боксер супертяжеловес Тайсон Фьюри не ожидаемо в очередной раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Его менеджер Спенсер Браун признался, что решение Цыганского короля также стало для него неожиданностью.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри неожиданно объявил о завершении профессиональной карьеры, решение стало неожиданностью для его менеджера и фанов.
- Боксер решил посвятить больше времени семье, но не исключено, что его возвращение на ринг возможно в будущем.
- Тайсон Фьюри одержал 34 победы в 37 поединках, однако вопрос о возможном завершении его карьеры остается открытым.
- Эксперты считают, что решение Фьюри может быть временным, и есть вероятность его возвращения на ринг.
Почему Фьюри в очередной раз решил завершить карьеру
Спенсер Браун заявил, что не знал о решении Фьюри, которое удивило его так же, как всех остальных.
Может Фьюри вернуться на ринг
По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, британский боксер решил завершить карьеру, чтобы посвятить больше времени своей семье.
Если Тайсон не изменит своего решения, то выходит, что Александр Усик поставил точку на карьере Фьюри.
На профессиональном уровне Тайсон Фьюри провел 37 боев, в которых одержал 34 победы, одну ничью и дважды уступил Александру Усику. Именно поединки с украинским стали последними для британца в карьере.
Это уже не первое объявление "Цыганского короля" об уходе из бокса. В последний раз он заявлял, что вешает перчатки на гвоздь в апреле 2022 года, так что многие эксперты считают, что решение британца может быть неокончательным.
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