В понедельник, 13 января, британский боксер супертяжеловес Тайсон Фьюри не ожидаемо в очередной раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Его менеджер Спенсер Браун признался, что решение Цыганского короля также стало для него неожиданностью.

Почему Фьюри в очередной раз решил завершить карьеру

Спенсер Браун заявил, что не знал о решении Фьюри, которое удивило его так же, как всех остальных.

Я не знал, что он выложит видео сегодня. Кто-то позвонил мне и сказал, что видео уже вышло. Я позвонил ему и сказал: "Спасибо, что предупредил меня". Он засмеялся: "Я пошел пить кофе, принял решение и понял, что это будет правильно". Я разговаривал с ним вчера, он ничего не вспоминал, мы обсуждали бокс. Сегодня утром, пожалуй, и решил. Я буду невероятно шокирован, если он вернется, но кто знает? Сейчас он завершил карьеру, — рассказывает менеджер Цыганского короля. Поделиться

Может Фьюри вернуться на ринг

По словам промоутера "Цыганского короля" Фрэнка Уоррена, британский боксер решил завершить карьеру, чтобы посвятить больше времени своей семье.

Я очень рад за Тайсона. Надеюсь, он будет наслаждаться жизнью. одним из лучших супертяжел в истории, — отметил Уоррен. Поделиться

Если Тайсон не изменит своего решения, то выходит, что Александр Усик поставил точку на карьере Фьюри.

На профессиональном уровне Тайсон Фьюри провел 37 боев, в которых одержал 34 победы, одну ничью и дважды уступил Александру Усику. Именно поединки с украинским стали последними для британца в карьере.