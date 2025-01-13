Британский боксер Тайсон Фьюри после второго подряд поражения от украинского чемпиона хевивейта Александра Усика в 2024 году неожиданно заявил о завершении карьеры.

Что известно об очередном завершении карьеры Тайсоном Фьюри

Я хотел бы объявить о завершении боксерской карьеры. Спасибо это было невероятно! Спасибо всем, кто был рядом и помогал! С Новым годом. Иисус — Король. Сейчас и всегда, и во веки веков, — отметил 37-летний британский боксер. Поделиться

"Цыганский король" неоднократно заявлял о завершении карьеры, но впоследствии возвращался на ринг. Поэтому вопрос об окончательном завершении его боксерской карьеры остается открытым.

Что известно о достижениях Фьюри в боксе

Родился в 1988 году в Манчестере. Он начал заниматься боксом в 10 лет под руководством отца Джона Фьюри. Его любительская карьера включала 35 боев, из которых он выиграл 31 (26 нокаутом) и проиграл 4.

На профессиональном ринге "Цыганский король" провел 37 боев, одержав 34 победы (24 нокаутом), одержав 2 поражения (оба от Усика) и 1 ничья (против Деонтея Уайлдера).

В 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко и тем самым завоевал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring.