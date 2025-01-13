Британский боксер Тайсон Фьюри после второго подряд поражения от украинского чемпиона хевивейта Александра Усика в 2024 году неожиданно заявил о завершении карьеры.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2024 году, хотя в прошлом несколько раз возвращался на ринг после заявлений о завершении карьеры.
- Родившийся в 1988 году британский боксер начал заниматься боксом в 10 лет и имел впечатляющие достижения как в профессиональном, так и любительском боксе.
- Фьюри получил титулы чемпиона мира и был обладателем наград “Боксер года” в 2015 и 2020 годах, одержав победы над Владимиром Кличко и другими соперниками.
- Вопрос об окончательном завершении карьеры Тайсона Фьюри остается открытым, т.к. он ранее неоднократно менял свое решение и возвращался на ринг.
Что известно об очередном завершении карьеры Тайсоном Фьюри
"Цыганский король" неоднократно заявлял о завершении карьеры, но впоследствии возвращался на ринг. Поэтому вопрос об окончательном завершении его боксерской карьеры остается открытым.
Что известно о достижениях Фьюри в боксе
Родился в 1988 году в Манчестере. Он начал заниматься боксом в 10 лет под руководством отца Джона Фьюри. Его любительская карьера включала 35 боев, из которых он выиграл 31 (26 нокаутом) и проиграл 4.
На профессиональном ринге "Цыганский король" провел 37 боев, одержав 34 победы (24 нокаутом), одержав 2 поражения (оба от Усика) и 1 ничья (против Деонтея Уайлдера).
В 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко и тем самым завоевал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring.
Чемпион мира по версии WBC
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super), WBO, IBO.
Чемпион по версии журнала The Ring
Чемпион Европы по версии EBU.
Обладатель наград "Боксер года" в 2015 и 2020 годах.
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