Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры
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Тайсон Фьюри заявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри
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Источник:  online.ua

Британский боксер Тайсон Фьюри после второго подряд поражения от украинского чемпиона хевивейта Александра Усика в 2024 году неожиданно заявил о завершении карьеры.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри завершил карьеру после поражения от Александра Усика в 2024 году, хотя в прошлом несколько раз возвращался на ринг после заявлений о завершении карьеры.
  • Родившийся в 1988 году британский боксер начал заниматься боксом в 10 лет и имел впечатляющие достижения как в профессиональном, так и любительском боксе.
  • Фьюри получил титулы чемпиона мира и был обладателем наград “Боксер года” в 2015 и 2020 годах, одержав победы над Владимиром Кличко и другими соперниками.
  • Вопрос об окончательном завершении карьеры Тайсона Фьюри остается открытым, т.к. он ранее неоднократно менял свое решение и возвращался на ринг.

Что известно об очередном завершении карьеры Тайсоном Фьюри

Я хотел бы объявить о завершении боксерской карьеры. Спасибо это было невероятно! Спасибо всем, кто был рядом и помогал! С Новым годом. Иисус — Король. Сейчас и всегда, и во веки веков, — отметил 37-летний британский боксер.

"Цыганский король" неоднократно заявлял о завершении карьеры, но впоследствии возвращался на ринг. Поэтому вопрос об окончательном завершении его боксерской карьеры остается открытым.

Что известно о достижениях Фьюри в боксе

Родился в 1988 году в Манчестере. Он начал заниматься боксом в 10 лет под руководством отца Джона Фьюри. Его любительская карьера включала 35 боев, из которых он выиграл 31 (26 нокаутом) и проиграл 4.

На профессиональном ринге "Цыганский король" провел 37 боев, одержав 34 победы (24 нокаутом), одержав 2 поражения (оба от Усика) и 1 ничья (против Деонтея Уайлдера).

В 2015 году Тайсон победил Владимира Кличко и тем самым завоевал титулы WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring.

  • Чемпион мира по версии WBC

  • Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

  • Чемпион по версии журнала The Ring

  • Чемпион Европы по версии EBU.

  • Обладатель наград "Боксер года" в 2015 и 2020 годах.

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