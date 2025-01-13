Британський боксер Тайсон Ф'юрі після другої поспіль поразки від українського чемпіона хевівейту Олександра Усика у 2024 році неочікувано заявив про завершення кар'єри.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після поразки від Олександра Усика у 2024 році.
- Боксерська легенда народився у Манчестері у 1988 році та мав вражаючі досягнення як у професійному, так і в аматорському боксі.
- Ф'юрі здобув титули чемпіона світу і був володарем нагород “Боксер року” в 2015 і 2020 роках.
- Питання про остаточне завершення кар'єри Ф'юрі залишається відкритим, оскільки він раніше кілька разів повертався на ринг після заяв про завершення кар'єри.
Що відомо про чергове завершення кар’єри Тайсоном Ф'юрі
"Циганський король" неодноразово заявляв про завершення кар'єри, але згодом повертався на ринг. Тому питання про остаточне завершення його боксерської кар'єри залишається відкритим.
Що відомо про досягнення Ф'юрі у боксі
Ф'юрі народився у 1988 році в Манчестері. Він почав займатися боксом у 10 років під керівництвом батька Джона Ф'юрі. Його аматорська кар'єра включала 35 боїв, з яких він виграв 31 (26 нокаутом) і програв 4.
На професійному ринзі "Циганський король" провів 37 боїв, здобувши 34 перемоги (24 нокаутом), отримавши 2 поразки (обидві від Усика) та 1 нічия (проти Деонтея Вайлдера).
У 2015 році Тайсон переміг Володимира Кличка і тим самим завоював титули WBA, IBF, WBO, IBO і The Ring.
Чемпіон світу за версією WBC
Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA (Super), WBO, IBO.
Чемпіон за версією журналу The Ring
Чемпіон Європи за версією EBU.
Володар нагород "Боксер року" в 2015 і 2020 роках.
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