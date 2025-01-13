Британський боксер Тайсон Ф'юрі після другої поспіль поразки від українського чемпіона хевівейту Олександра Усика у 2024 році неочікувано заявив про завершення кар'єри.

Що відомо про чергове завершення кар’єри Тайсоном Ф'юрі

Я хотів би оголосити про завершення боксерської кар'єри. Дякую, це було неймовірно! Дякую всім, хто був поруч і допомагав! З Новим роком. Ісус — Король. Нині і повсякчас, і на віки віків, — зазначив 37-річний британський боксер. Поширити

"Циганський король" неодноразово заявляв про завершення кар'єри, але згодом повертався на ринг. Тому питання про остаточне завершення його боксерської кар'єри залишається відкритим.

Що відомо про досягнення Ф'юрі у боксі

Ф'юрі народився у 1988 році в Манчестері. Він почав займатися боксом у 10 років під керівництвом батька Джона Ф'юрі. Його аматорська кар'єра включала 35 боїв, з яких він виграв 31 (26 нокаутом) і програв 4.

На професійному ринзі "Циганський король" провів 37 боїв, здобувши 34 перемоги (24 нокаутом), отримавши 2 поразки (обидві від Усика) та 1 нічия (проти Деонтея Вайлдера).

У 2015 році Тайсон переміг Володимира Кличка і тим самим завоював титули WBA, IBF, WBO, IBO і The Ring.