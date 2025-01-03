Британський боксер важкотяж Тайсон Ф'юрі після повторної поразки від Олександра Усика заявив про готовність провести бій реванш проти ще одної української легенди хевівейту Володимира Кличка, однак за однієї умови.

Що відомо про ймовірний бій-реванш між Ф'юрі та Кличком-молодшим

Зокрема, “Циганський король” заявив, що готовий битись з Володимиром Кличком тільки у разі відмови від бою з Ентоні Джошуа.

При цьому сам Джошуа вже публічно оголосив про власні наміри стати триразовим чемпіоном світу та вийти в ринг проти Тайсона Ф’юрі.

При цьому журналісти видання зазначають, що Джошуа також взагалі може заявити про завершення кар’єри, що зірве його ймовірний бій з Ф’юрі.

Між тим Володимир Кличко зацікавлений у тому, щоб отримати звання найстаршого чемпіона світу у хевівейті при тому, що Тайсон наразі не володіє жодним з титулів.

Володимир Кличко

Кличку доведеться через шукати інших боксерів для здобуття титулу.

Також у реванші Ф'юрі — Кличко зацікавлений керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх.

Перший бій між Володимиром Кличком та Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015-го року. На кону стояли титули чемпіона WBA (Super), WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі, що належали українцю. У 12-раундовому поєдинку у німецькому Дюссельдорфі одноголосну перемогу віддали британцю, а Кличко-молодший втратив усі свої пояси.

Володимир Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років здобув чемпіонський титул.

Що каже саме Кличко стосовно бою проти Ф'юрі

Наразі Володимиру Кличку вже випивнилось 48 років, що дозволяє йому перевершити рекорд Джорджа Формана, який здобув чемпіонський титул у віці 45 років.

Чи вважаю я, що зможу зараз перемогти Тайсона Ф'юрі? Звичайно, — наголошує Кличко-молодший. Поширити

Після бою проти Ф'юрі Кличко-молодший провів лише один поєдинок проти Ентоні Джошуа, у якому теж програв та втратив вакантні титули WBA і IBO.