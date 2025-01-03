Фьюри назвал условие проведения боя-реванша с Владимиром Кличко
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Фьюри назвал условие проведения боя-реванша с Владимиром Кличко

Тайсон Фьюри
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Источник:  BoxingScene

Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри после повторного поражения от Александра Усика заявил о готовности провести бой реванш против еще одной украинской легенды хевивейта Владимира Кличко, однако при одном условии.

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри готов к бою-реваншу с Владимиром Кличко при условии отказа от поединка с Энтони Джошуа.
  • Владимир Кличко стремится стать старейшим чемпионом мира и побить рекорд Джорджа Формана.
  • Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии проявил интерес к реваншу между Фьюри и Кличко.
  • Кличко уверен в своих возможностях победить Фьюри, желая стать старейшим чемпионом в хевивейте.

Что известно о вероятном бой-реванше между Фьюри и Кличко-младшим

В частности, "Цыганский король" заявил, что готов сразиться с Владимиром Кличко только в случае отказа от боя с Энтони Джошуа.

При этом сам Джошуа уже публично объявил о намерениях стать трехкратным чемпионом мира и выйти в ринг против Тайсона Фьюри.

При этом журналисты издания отмечают, что Джошуа также вообще может заявить о завершении карьеры, что сорвет его вероятное сражение с Фьюри.

Между тем Владимир Кличко заинтересован в том, чтобы получить звание старейшего чемпиона мира в хевивейте при том, что Тайсон пока не владеет ни одним из титулов.

Фьюри готов к проведению боя-реванша против Владимира Кличко
Владимир Кличко

Кличко придется через искать других боксеров для получения титула.

Также в реванше Фьюри Кличко заинтересован руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.

Первое сражение между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялось 28 ноября 2015-го года. На кону стояли титулы чемпиона WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, принадлежавших украинцу. В 12-раундовом поединке в немецком Дюссельдорфе единогласную победу отдали британцу, а Кличко-младший потерял все свои пояса.

Владимир Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет получил чемпионский титул.

Что говорит именно Кличко по поводу боя против Фьюри

Сейчас Владимиру Кличко уже выпилось 48 лет, что позволяет ему превзойти рекорд Джорджа Формана, получившего чемпионский титул в возрасте 45 лет.

Считаю ли я, что смогу сейчас победить Тайсона Фьюри? Конечно, отмечает Кличко-младший.

После боя против Фьюри Кличко-младший провел всего один поединок против Энтони Джошуа, в котором тоже проиграл и потерял вакантные титулы WBA и IBO.

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