Британский боксер тяжеловес Тайсон Фьюри после повторного поражения от Александра Усика заявил о готовности провести бой реванш против еще одной украинской легенды хевивейта Владимира Кличко, однако при одном условии.
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри готов к бою-реваншу с Владимиром Кличко при условии отказа от поединка с Энтони Джошуа.
- Владимир Кличко стремится стать старейшим чемпионом мира и побить рекорд Джорджа Формана.
- Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии проявил интерес к реваншу между Фьюри и Кличко.
- Кличко уверен в своих возможностях победить Фьюри, желая стать старейшим чемпионом в хевивейте.
Что известно о вероятном бой-реванше между Фьюри и Кличко-младшим
В частности, "Цыганский король" заявил, что готов сразиться с Владимиром Кличко только в случае отказа от боя с Энтони Джошуа.
При этом сам Джошуа уже публично объявил о намерениях стать трехкратным чемпионом мира и выйти в ринг против Тайсона Фьюри.
При этом журналисты издания отмечают, что Джошуа также вообще может заявить о завершении карьеры, что сорвет его вероятное сражение с Фьюри.
Между тем Владимир Кличко заинтересован в том, чтобы получить звание старейшего чемпиона мира в хевивейте при том, что Тайсон пока не владеет ни одним из титулов.
Кличко придется через искать других боксеров для получения титула.
Также в реванше Фьюри Кличко заинтересован руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх.
Первое сражение между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялось 28 ноября 2015-го года. На кону стояли титулы чемпиона WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе, принадлежавших украинцу. В 12-раундовом поединке в немецком Дюссельдорфе единогласную победу отдали британцу, а Кличко-младший потерял все свои пояса.
Владимир Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет получил чемпионский титул.
Что говорит именно Кличко по поводу боя против Фьюри
Сейчас Владимиру Кличко уже выпилось 48 лет, что позволяет ему превзойти рекорд Джорджа Формана, получившего чемпионский титул в возрасте 45 лет.
После боя против Фьюри Кличко-младший провел всего один поединок против Энтони Джошуа, в котором тоже проиграл и потерял вакантные титулы WBA и IBO.
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