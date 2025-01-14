У понеділок, 13 січня, британський боксер супертяж Тайсон Ф'юрі не очікувано в черговий раз оголосив про завершення професійної кар'єри. Його менеджер Спенсер Браун зізнався, що рішення “Циганського короля” також стало для нього несподіванкою.

Чому Ф’юрі вкотре вирішив завершити кар’єру

Спенсер Браун заявив, що не знав про рішення Ф’юрі, яке здивувало його так само, як і усіх інших.

Я не знав, що він викладе відео сьогодні. Хтось подзвонив мені та сказав, що відео вже вийшло. Я подзвонив йому та сказав: "Спасибі, що попередив мене". Він засміявся: "Я пішов пити каву, прийняв рішення та зрозумів, що це буде правильно”. Я розмовляв із ним учора, він нічого не згадував, ми обговорювали бокс. Сьогодні вранці, мабуть, і вирішив. Я буду неймовірно шокований, якщо він повернеться, але хто знає? Наразі він завершив кар'єру, — розповідає менеджер “Циганського короля”. Поширити

Чи може Ф’юрі повернутись на ринг

За словами промоутера “Циганського короля” Френка Воррена, британський боксер вирішив завершити кар’єру аби присвятити більше часу своїй родині.

Я дуже радий за Тайсона. Сподіваюся, він насолоджуватиметься життям. Бій з Джошуа? Все залежить від Ф'юрі. Якщо він захоче, то бій відбудеться. Якщо не захоче, то не відбудеться. Він більше нікому і нічого доводити не має. Він є одним з найкращих супертяжів в історії, — зазначив Воррен. Поширити

Якщо Тайсон не змінить свого рішення, то виходить, що Олександр Усик поставив крапку на кар'єрі Ф'юрі.

На професійному рівні Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги, одну нічию та двічі поступився Олександру Усику. Саме поєдинки з українцем стали останніми для британця в кар'єрі.