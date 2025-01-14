У понеділок, 13 січня, британський боксер супертяж Тайсон Ф'юрі не очікувано в черговий раз оголосив про завершення професійної кар'єри. Його менеджер Спенсер Браун зізнався, що рішення “Циганського короля” також стало для нього несподіванкою.
Головні тези:
- Рішення Тайсона Ф'юрі про завершення професійної кар'єри було несподіваним для його менеджера та фанів боксу.
- Промоутер зазначив, що боксер вирішив присвятити більше часу своїй родині, але залишає відкритою можливість повернення на ринг.
- Поєдинки з Олександром Усиком стали останніми для Ф'юрі в професійній кар'єрі, але не виключено, що його рішення може бути неостаточним.
- Британський боксер здобув 34 перемоги у 37 поєдинках, але чи поставить крапку на його кар'єрі відхід від спорту?
- Експерти припускають, що рішення Тайсона Ф'юрі може бути тимчасовим, і можливе його повернення на ринг у майбутньому.
Чому Ф’юрі вкотре вирішив завершити кар’єру
Спенсер Браун заявив, що не знав про рішення Ф’юрі, яке здивувало його так само, як і усіх інших.
Чи може Ф’юрі повернутись на ринг
За словами промоутера “Циганського короля” Френка Воррена, британський боксер вирішив завершити кар’єру аби присвятити більше часу своїй родині.
Якщо Тайсон не змінить свого рішення, то виходить, що Олександр Усик поставив крапку на кар'єрі Ф'юрі.
На професійному рівні Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги, одну нічию та двічі поступився Олександру Усику. Саме поєдинки з українцем стали останніми для британця в кар'єрі.
Це вже не перше оголошення "Циганського короля" про відхід з боксу. Востаннє він заявляв, що вішає рукавички на цвях у квітні 2022 року, тож чимало експертів вважають, що рішення британця може бути неостаточним.
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