Менеджер Ф'юрі пояснив його рішення завершити кар'єру
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Менеджер Ф'юрі пояснив його рішення завершити кар'єру

Тайсон Ф'юрі
Джерело:  iFL TV

У понеділок, 13 січня, британський боксер супертяж Тайсон Ф'юрі не очікувано в черговий раз оголосив про завершення професійної кар'єри. Його менеджер Спенсер Браун зізнався, що рішення “Циганського короля” також стало для нього несподіванкою. 

Головні тези:

  • Рішення Тайсона Ф'юрі про завершення професійної кар'єри було несподіваним для його менеджера та фанів боксу.
  • Промоутер зазначив, що боксер вирішив присвятити більше часу своїй родині, але залишає відкритою можливість повернення на ринг.
  • Поєдинки з Олександром Усиком стали останніми для Ф'юрі в професійній кар'єрі, але не виключено, що його рішення може бути неостаточним.
  • Британський боксер здобув 34 перемоги у 37 поєдинках, але чи поставить крапку на його кар'єрі відхід від спорту?
  • Експерти припускають, що рішення Тайсона Ф'юрі може бути тимчасовим, і можливе його повернення на ринг у майбутньому.

Чому Ф’юрі вкотре вирішив завершити кар’єру

Спенсер Браун заявив, що не знав про рішення Ф’юрі, яке здивувало його так само, як і усіх інших.

Я не знав, що він викладе відео сьогодні. Хтось подзвонив мені та сказав, що відео вже вийшло. Я подзвонив йому та сказав: "Спасибі, що попередив мене". Він засміявся: "Я пішов пити каву, прийняв рішення та зрозумів, що це буде правильно”. Я розмовляв із ним учора, він нічого не згадував, ми обговорювали бокс. Сьогодні вранці, мабуть, і вирішив. Я буду неймовірно шокований, якщо він повернеться, але хто знає? Наразі він завершив кар'єру, — розповідає менеджер “Циганського короля”.

Чи може Ф’юрі повернутись на ринг

За словами промоутера “Циганського короля” Френка Воррена, британський боксер вирішив завершити кар’єру аби присвятити більше часу своїй родині.

Я дуже радий за Тайсона. Сподіваюся, він насолоджуватиметься життям. Бій з Джошуа? Все залежить від Ф'юрі. Якщо він захоче, то бій відбудеться. Якщо не захоче, то не відбудеться. Він більше нікому і нічого доводити не має. Він є одним з найкращих супертяжів в історії, — зазначив Воррен.

Якщо Тайсон не змінить свого рішення, то виходить, що Олександр Усик поставив крапку на кар'єрі Ф'юрі.

На професійному рівні Тайсон Ф'юрі провів 37 боїв, у яких здобув 34 перемоги, одну нічию та двічі поступився Олександру Усику. Саме поєдинки з українцем стали останніми для британця в кар'єрі.

Це вже не перше оголошення "Циганського короля" про відхід з боксу. Востаннє він заявляв, що вішає рукавички на цвях у квітні 2022 року, тож чимало експертів вважають, що рішення британця може бути неостаточним.

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