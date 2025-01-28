Джошуа хочет отобрать у Усика бой за чемпионский пояс IBF
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Джошуа хочет отобрать у Усика бой за чемпионский пояс IBF

Энтони Джошуа
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Источник:  online.ua

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Главные тезисы

  • Джошуа намерен сразиться за пояс IBF с победителем боя Дюбуа-Паркер, осложняя задачу чемпиону Усику.
  • Планы Джошуа на бой с Уайлдером в случае неудачи с Дюбуа-Паркером добавляют интриги в мир бокса.
  • Помимо Усика, Джошуа рассматривает возможных соперников, включая Уайлдера и других боксеров тяжелого веса.

Действительно ли Джошуа может отобрать у Усика бой за звание абсолютного чемпиона мира

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил , что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

Джошуа хочет сразиться с победителем боя Дюбуа-Паркер
Энтони Джошуа

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.

Но мы понимаем, что могут возникнуть разные ситуации и придется искать другого соперника. С коммерческой точки зрения есть смысл организовать встречу с Деонтеем Уайлдером. Это сражение обязательно нужно пересмотреть всем болельщикам. Главная цель — чемпионство в супертяжелом весе, но мы рассматриваем все возможные варианты, — подчеркнул Хирн.

в сентябре 2024 года Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в 5 раунде. Также Эй Джей дважды выходил в ринг против Усика и дважды проиграл Александру.

Сейчас у Джошуа 32 проведены бои, в которых одержал 28 побед (25 — нокаутом).

Что известно о других потенциальных соперниках Джошуа

Поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.

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