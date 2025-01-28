Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Действительно ли Джошуа может отобрать у Усика бой за звание абсолютного чемпиона мира

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил , что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

Энтони Джошуа

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.

Но мы понимаем, что могут возникнуть разные ситуации и придется искать другого соперника. С коммерческой точки зрения есть смысл организовать встречу с Деонтеем Уайлдером. Это сражение обязательно нужно пересмотреть всем болельщикам. Главная цель — чемпионство в супертяжелом весе, но мы рассматриваем все возможные варианты, — подчеркнул Хирн. Поделиться

в сентябре 2024 года Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в 5 раунде. Также Эй Джей дважды выходил в ринг против Усика и дважды проиграл Александру.

Сейчас у Джошуа 32 проведены бои, в которых одержал 28 побед (25 — нокаутом).

Что известно о других потенциальных соперниках Джошуа

Поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.