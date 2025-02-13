Усик попал в топ-10 спортсменов мира с самыми большими доходами

Украинский боксер Александр Усик попал в топ-10 спортсменов, в 2024 году заработавших наибольшую сумму доходов. Рейтинг спортсменов обнародовал на себя портал Sportico.
Главные тезисы
- Александр Усик впервые в истории украинских спортсменов попал в топ-10 самых богатых спортсменов мира.
- Украинский чемпион мира в тяжелом весе заработал более 120 млн долл за год, преодолевая многих известных спортсменов.
- Криштиану Роналду возглавил рейтинг, заработав за 2024 год 260 млн долл, но Усик поразил своими финансовыми успехами в боксе.
Усик заработал за год более 120 млн долл
В рейтинге Sportico учтены доходы атлетов за последние 12 месяцев, а также наиболее оплачиваемые спортсмены с учетом всех источников доходов (призовые, спонсорские контракты и другие). Кроме этого, рейтинг учитывает только продолжающих карьеру спортсменов.
В широком рейтинге топ-100 представлены спортсмены по восьми видам спорта:
баскетбол,
американского футбола,
футбола,
бейсбол,
гольфа,
бокса,
автогонок,
теннис.
В топ-10 впервые в истории вошел украинский боксер Александр Усик. Чемпион мира в тяжелом весе заработал 122 млн долл, почти вся сумма (120 млн) — за его бои с Тайсоном Фьюри. Сам британский боксер запер тройку рейтинга: заработал 147 млн дол.
Абсолютным лидером по доходам за последние 12 месяцев является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. За год португальский футболист заработал 260 млн долл, 215 млн из этой суммы доходов — согласно условиям его контракта с "Аль-Насром".
Наибольшее представительство в топ-10 имеют представители футбола — пять спортсменов. Также в нем представлены по два боксера и баскетболиста и замыкающий десятку игрок в гольф Джон Рем.
Топ-10 спортсменов с самыми большими доходами за 2024 год
Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долл
Стефен Карри (баскетбол) — 153.8 млн долл
Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн долл
Лионель Месси (футбол) — 135 млн долл
Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн долл
Неймар (футбол) — 133 млн долл
Александр Усик (бокс) — 122 млн долл
Карим Бензема (футбол) — 116 млн долл
Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн долл
Джон Рэм (гольф) — 105.8 млн долл
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