Усик попал в топ-10 спортсменов мира с самыми большими доходами
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Спорт
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Усик попал в топ-10 спортсменов мира с самыми большими доходами

Усик
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Источник:  Суспільне

Украинский боксер Александр Усик попал в топ-10 спортсменов, в 2024 году заработавших наибольшую сумму доходов. Рейтинг спортсменов обнародовал на себя портал Sportico.

Главные тезисы

  • Александр Усик впервые в истории украинских спортсменов попал в топ-10 самых богатых спортсменов мира.
  • Украинский чемпион мира в тяжелом весе заработал более 120 млн долл за год, преодолевая многих известных спортсменов.
  • Криштиану Роналду возглавил рейтинг, заработав за 2024 год 260 млн долл, но Усик поразил своими финансовыми успехами в боксе.

Усик заработал за год более 120 млн долл

В рейтинге Sportico учтены доходы атлетов за последние 12 месяцев, а также наиболее оплачиваемые спортсмены с учетом всех источников доходов (призовые, спонсорские контракты и другие). Кроме этого, рейтинг учитывает только продолжающих карьеру спортсменов.

В широком рейтинге топ-100 представлены спортсмены по восьми видам спорта:

  • баскетбол,

  • американского футбола,

  • футбола,

  • бейсбол,

  • гольфа,

  • бокса,

  • автогонок,

  • теннис.

В топ-10 впервые в истории вошел украинский боксер Александр Усик. Чемпион мира в тяжелом весе заработал 122 млн долл, почти вся сумма (120 млн) — за его бои с Тайсоном Фьюри. Сам британский боксер запер тройку рейтинга: заработал 147 млн дол.

Абсолютным лидером по доходам за последние 12 месяцев является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. За год португальский футболист заработал 260 млн долл, 215 млн из этой суммы доходов — согласно условиям его контракта с "Аль-Насром".

Наибольшую же сумму "неспортивных" доходов за 2024 год имеет баскетболист Стефен Карри — 100 млн долл. По этому показателю он на 15 млн долл опережает другого баскетболиста, Леброна Джеймса.

Наибольшее представительство в топ-10 имеют представители футбола — пять спортсменов. Также в нем представлены по два боксера и баскетболиста и замыкающий десятку игрок в гольф Джон Рем.

Топ-10 спортсменов с самыми большими доходами за 2024 год

  • Криштиану Роналду (футбол) — 260 млн долл

  • Стефен Карри (баскетбол) — 153.8 млн долл

  • Тайсон Фьюри (бокс) — 147 млн долл

  • Лионель Месси (футбол) — 135 млн долл

  • Леброн Джеймс (баскетбол) — 133.2 млн долл

  • Неймар (футбол) — 133 млн долл

  • Александр Усик (бокс) — 122 млн долл

  • Карим Бензема (футбол) — 116 млн долл

  • Килиан Мбаппе (футбол) — 110 млн долл

  • Джон Рэм (гольф) — 105.8 млн долл

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