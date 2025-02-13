Усик попал в топ-10 спортсменов мира с самыми большими доходами

Украинский боксер Александр Усик попал в топ-10 спортсменов, в 2024 году заработавших наибольшую сумму доходов. Рейтинг спортсменов обнародовал на себя портал Sportico.

Усик заработал за год более 120 млн долл

В рейтинге Sportico учтены доходы атлетов за последние 12 месяцев, а также наиболее оплачиваемые спортсмены с учетом всех источников доходов (призовые, спонсорские контракты и другие). Кроме этого, рейтинг учитывает только продолжающих карьеру спортсменов.

В широком рейтинге топ-100 представлены спортсмены по восьми видам спорта:

баскетбол,

американского футбола,

футбола,

бейсбол,

гольфа,

бокса,

автогонок,

теннис.

В топ-10 впервые в истории вошел украинский боксер Александр Усик. Чемпион мира в тяжелом весе заработал 122 млн долл, почти вся сумма (120 млн) — за его бои с Тайсоном Фьюри. Сам британский боксер запер тройку рейтинга: заработал 147 млн дол.

Абсолютным лидером по доходам за последние 12 месяцев является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. За год португальский футболист заработал 260 млн долл, 215 млн из этой суммы доходов — согласно условиям его контракта с "Аль-Насром".

Наибольшую же сумму "неспортивных" доходов за 2024 год имеет баскетболист Стефен Карри — 100 млн долл. По этому показателю он на 15 млн долл опережает другого баскетболиста, Леброна Джеймса. Поделиться

Наибольшее представительство в топ-10 имеют представители футбола — пять спортсменов. Также в нем представлены по два боксера и баскетболиста и замыкающий десятку игрок в гольф Джон Рем.

Топ-10 спортсменов с самыми большими доходами за 2024 год