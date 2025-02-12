Усик готовится завершить профессиональную карьеру — когда именно
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Усик готовится завершить профессиональную карьеру — когда именно

Усик
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Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) готовится завершить профессиональную карьеру.

Главные тезисы

  • Александр Усик готовится завершить профессиональную карьеру в ближайшие два года, планируя провести всего два боя.
  • Усик планирует сразиться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа.

Усик завершает профессиональную карьеру в боксе

Я буду сражаться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа без проблем, — рассказал боксер.

38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру бокса в ближайшие два года.

Думаю, два года, полтора (осталось в боксе). Я чувствую себя отлично. Мне кажется, что нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только двоих.

Александр Усик

Александр Усик

Боксер

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивете, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единодушным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно уволил титул IBF. В настоящее время этот пояс принадлежит другому британцу Даниэлю Дюбуа.

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