Усик готовится завершить профессиональную карьеру — когда именно

Усик завершает профессиональную карьеру в боксе

Я буду сражаться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа без проблем, — рассказал боксер.

38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру бокса в ближайшие два года.

Думаю, два года, полтора (осталось в боксе). Я чувствую себя отлично. Мне кажется, что нужно подготовиться к двум боям, не больше. Только двоих. Александр Усик Боксер

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивете, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.