Усик готовится завершить профессиональную карьеру — когда именно

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) готовится завершить профессиональную карьеру.
Главные тезисы
- Александр Усик готовится завершить профессиональную карьеру в ближайшие два года, планируя провести всего два боя.
- Усик планирует сразиться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа.
Усик завершает профессиональную карьеру в боксе
Я буду сражаться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа без проблем, — рассказал боксер.
38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру бокса в ближайшие два года.
Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивете, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единодушным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно уволил титул IBF. В настоящее время этот пояс принадлежит другому британцу Даниэлю Дюбуа.
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