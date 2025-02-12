Усик готується завершити професійну кар'єру — коли саме

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) готується завершити професійну кар'єру.
Головні тези:
- Олександр Усик готується завершити професійну кар'єру у боксі.
- Боксер розраховує завершити кар'єру в найближчі два роки і планує провести лише два бої.
Усик завершує професійну кар'єру у боксі
Я буду битися з переможцем бою між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа, без проблем, — розповів боксер.
38-річний українець розраховує завершити кар’єру боксу в найближчі два роки.
Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.
У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.
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