Усик назвав найпотужнішого серед усіх своїх суперників

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик не приховує, що саме британець Дерек Чісора був найскладнішим опонентом за час усієї його кар'єри.

Усик визнав майстерність та міць Чісори

Вважаю, що найскладніший суперник у моїй боксерській кар'єрі — це Дерек Чісора, мій друг. Агов, Дерек, я йду за тобою. Дерек — жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він страшенно жорсткий. Він міцний. Олександр Усик Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі

За словами непереможного українця, з британським боксером було дійсно важко.

Що важливо розуміти, Олександр Усик вийшов на ринг з Дереком Чісорою у 2020 році.

Він зміг вибороти перемогу для України одноголосним рішенням суддів.

До слова, це був лише другий бій для українського боксера у хевівейті.

Також нещодавно стало відомо, що Усик хоче битися з чемпіоном UFC перед завершенням своєї кар'єри. Українець хоче кинути виклик бразильцю Алексу Перейрі.