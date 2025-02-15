Усик назвав найпотужнішого серед усіх своїх суперників

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик не приховує, що саме британець Дерек Чісора був найскладнішим опонентом за час усієї його кар'єри.
Головні тези:
- Усик виборов перемогу в поєдинку з Чісорою у 2020 році.
- Український боксер мріє зустрітися в ринзі з бразильцем Алексом Перейрою.
Усик визнав майстерність та міць Чісори
За словами непереможного українця, з британським боксером було дійсно важко.
Що важливо розуміти, Олександр Усик вийшов на ринг з Дереком Чісорою у 2020 році.
Він зміг вибороти перемогу для України одноголосним рішенням суддів.
До слова, це був лише другий бій для українського боксера у хевівейті.
Також нещодавно стало відомо, що Усик хоче битися з чемпіоном UFC перед завершенням своєї кар'єри. Українець хоче кинути виклик бразильцю Алексу Перейрі.
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