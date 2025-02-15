Усик назвал самого мощного среди всех своих соперников
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Усик назвал самого мощного среди всех своих соперников

Усик
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Источник:  online.ua

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не скрывает, что именно британец Дерек Чисора был самым сложным оппонентом за время всей его карьеры.

Главные тезисы

  • Усик завоевал победу в поединке с Чисорой в 2020 году.
  • Украинский боксер мечтает встретиться в ринге с бразильцем Алексом Перейрой.

Усик признал мастерство и мощь Чисоры

Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере – это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я слежу за тобой. Дерек – ужасный парень, жесткий боксер. Он ужасно жесток. Он крепкий.

Александр Усик

Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе

По словам непобедимого украинца, с британским боксером было действительно тяжело.

Что важно понимать, Александр Усик провел бой с Дереком Чисорой в 2020 году.

Он смог одержать победу для Украины единогласным решением судей.

К слову, это было всего лишь второе сражение для украинского боксера в хевивейте.

Также недавно стало известно, что Усик хочет сразиться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. Украинец хочет бросить вызов бразильцу Алексу Перейре.

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