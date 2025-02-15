Усик назвал самого мощного среди всех своих соперников

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не скрывает, что именно британец Дерек Чисора был самым сложным оппонентом за время всей его карьеры.
Главные тезисы
- Усик завоевал победу в поединке с Чисорой в 2020 году.
- Украинский боксер мечтает встретиться в ринге с бразильцем Алексом Перейрой.
Усик признал мастерство и мощь Чисоры
По словам непобедимого украинца, с британским боксером было действительно тяжело.
Что важно понимать, Александр Усик провел бой с Дереком Чисорой в 2020 году.
Он смог одержать победу для Украины единогласным решением судей.
К слову, это было всего лишь второе сражение для украинского боксера в хевивейте.
Также недавно стало известно, что Усик хочет сразиться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. Украинец хочет бросить вызов бразильцу Алексу Перейре.
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