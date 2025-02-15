Усик назвал самого мощного среди всех своих соперников

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик не скрывает, что именно британец Дерек Чисора был самым сложным оппонентом за время всей его карьеры.

Усик признал мастерство и мощь Чисоры

Считаю, что самый сложный соперник в моей боксерской карьере – это Дерек Чисора, мой друг. Эй, Дерек, я слежу за тобой. Дерек – ужасный парень, жесткий боксер. Он ужасно жесток. Он крепкий. Александр Усик Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе

По словам непобедимого украинца, с британским боксером было действительно тяжело.

Что важно понимать, Александр Усик провел бой с Дереком Чисорой в 2020 году.

Он смог одержать победу для Украины единогласным решением судей.

К слову, это было всего лишь второе сражение для украинского боксера в хевивейте.

Также недавно стало известно, что Усик хочет сразиться с чемпионом UFC перед завершением своей карьеры. Украинец хочет бросить вызов бразильцу Алексу Перейре.