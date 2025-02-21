Усик видит свой следующий бой только с Дюбуа

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик сообщил о желании провести бой против Даниэля Дюбуа, несмотря на его отказ от поединка-защиты пояса IBF против новозеландца Джозефа Паркера.

Усик хочет сразиться с Дюбуа

После победы Усика в поединке против Тайсона Фьюри в декабре чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вызвал украинца на бой, на что ответил согласием.

Британец должен был провести бой-защиту титула IBF против новозеландского претендента Джозефа Паркера в субботу, 22 февраля, в андеркарде поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, однако из-за болезни отказался драться.

За день до поединка Паркер получил нового соперника — им стал конголезец Мартин Баколе, владеющий титулами WBO (International) и WBC-NABF. В бою Джозеф будет защищать пояс временного чемпиона мира по версии WBO, который получит право на поединок против Усика, обладающего постоянным титулом организации.

Перед поединком Александра спросили, кого он видит фаворитом поединка между Паркером и Баколе. Украинец не сказал свой прогноз, однако заявил, что, несмотря ни на что, хочет провести бой против Дюбуа.

Прогноз на этот бой [Паркер — Баколе]? Не знаю, однако хочу провести следующий бой против Дюбуа, — рассказал Усик. Поделиться

Александр Усик уже дважды был абсолютным чемпионом мира по боксу. После победы в первом бою против Фьюри в мае 2024-го, он владел всеми поясами в тяжелом весе, однако потерял титул IBF из-за невозможности провести поединок за защиту. Также в 2018 году стал "абсолютом" в первом тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым, он оставался до перехода в гевивейт в 2019 году.