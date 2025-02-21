Усик видит свой следующий бой только с Дюбуа

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик сообщил о желании провести бой против Даниэля Дюбуа, несмотря на его отказ от поединка-защиты пояса IBF против новозеландца Джозефа Паркера.
Главные тезисы
- Усик готов провести бой с Даниэлем Дюбуа, игнорируя его отказ от защиты титула IBF против другого соперника.
- Александр Усик уже дважды был абсолютным чемпионом мира, как в тяжелом, так и в первом тяжелом весе.
- Украинец выиграл прошлую встречу с Даниэлем Дюбуа нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года.
Усик хочет сразиться с Дюбуа
После победы Усика в поединке против Тайсона Фьюри в декабре чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вызвал украинца на бой, на что ответил согласием.
Британец должен был провести бой-защиту титула IBF против новозеландского претендента Джозефа Паркера в субботу, 22 февраля, в андеркарде поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, однако из-за болезни отказался драться.
За день до поединка Паркер получил нового соперника — им стал конголезец Мартин Баколе, владеющий титулами WBO (International) и WBC-NABF. В бою Джозеф будет защищать пояс временного чемпиона мира по версии WBO, который получит право на поединок против Усика, обладающего постоянным титулом организации.
Перед поединком Александра спросили, кого он видит фаворитом поединка между Паркером и Баколе. Украинец не сказал свой прогноз, однако заявил, что, несмотря ни на что, хочет провести бой против Дюбуа.
🗣️ @usykaa: "I WANT TO FIGHT DUBOIS" 👀 #BeterbievBivol2 | #RiyadhSeason | Feb 22, live on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/R2Q8yXPnq6— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 21, 2025
Александр Усик уже дважды был абсолютным чемпионом мира по боксу. После победы в первом бою против Фьюри в мае 2024-го, он владел всеми поясами в тяжелом весе, однако потерял титул IBF из-за невозможности провести поединок за защиту. Также в 2018 году стал "абсолютом" в первом тяжелом весе после победы над Муратом Гассиевым, он оставался до перехода в гевивейт в 2019 году.
Дюбуа и Усик встречались между собой в августе 2023: тогда украинец победил нокаутом в девятом раунде.
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